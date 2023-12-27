綠委爆凱旋苑比新板特區豪宅貴　「侯友宜一手拜關公一手包租公」

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」租金是周邊套房二至三倍，「一坪租金比101還貴」被質疑是剝削學生，日前有學生出來抗議，副手候選人趙少康則稱「不爽不要租」。對此，民進黨立委林楚茵今（27日）表示，侯友宜一概推給新壽管理公司，但同樣是新壽管理，「侯的學生宿舍比新板特區高級住宅貴，一手拜關公一手包租公。」

林楚茵表示，凱旋苑一坪單價超過$3000貴到嚇死人，全世界都知道凱旋苑的租客就是要租給文化大學學生，趙少康先前受訪稱「對學生而言宿舍一定不能這麼貴」，重甩侯友宜一巴掌，「侯的學生宿舍比新板特區高級住宅貴，一手拜關公一手包租公。」

林楚茵直言，面對凱旋苑問題侯友宜一概推給新壽管理公司，但就拿同樣是新壽管理的高級住宅「新板傑仕堡」出來幫大家比較，新板傑仕堡地點在新板特區蛋黃區，客群鎖定高端客群，講究高生活品質需求，單價：$2000/坪。

林楚茵比較，侯友宜剝皮凱旋苑地點近文化大學，客群鎖定文化大學學生、單價3000/坪，難道這就是侯友宜的照顧青年？這就是侯友宜的居住正義？侯友宜自己為富不仁就該自己解釋清楚，不是交給別人管理就不關你的事，學生的房租進了侯友宜口袋是鐵一般的事實。

林楚茵直言，再多的狡辯都無濟於事，如果還有點良知就應該捐給學生免費住，做作公益消業障，侯友宜一再推託也掩蓋不了剝削學生的事實，惡房東談居住正義簡直笑話。

