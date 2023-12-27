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感謝蟲蟲犧牲！殺蟲劑公司辦追悼會　對「蟑螂、蚊子遺照」誦經

感謝蟲蟲犧牲奉獻！殺蟲劑公司辦追悼會　師父對蟑螂、蚊子遺照誦經

▲日本殺蟲劑公司為了感謝實驗蟲蟲們的犧牲奉獻，每年都會舉行蟲蟲追悼會。（翻攝自網路）

圖文／鏡週刊

日本製造殺蟲劑等用品的公司「地球製藥（アース製薬）」為了感謝蟲蟲們的犧牲奉獻，日前替蟑螂、蚊子等蟲蟲舉辦追悼會，80名參與追悼會的員工在蟲蟲們的遺照前雙手合十祭拜，最前方還有師父誦經，場面莊嚴。

《時事通信社》《產經新聞》報導，地球製藥本月21日在主要工廠所在地的兵庫縣赤穗市的妙道寺，為因研究開發而犧牲的蟲子們舉辦追悼會，在市內研究所服務的80名員工到場參加，在蚊子、蜱蟎、蒼蠅、蟑螂等蟲蟲的遺照前，雙手合十祭拜。

據了解，地球製藥在赤穗市的研究所內，飼養了包含100萬隻蟑螂、5萬隻蚊子在內的100多種蟲子，為了感謝這些蟲子為產品效力的貢獻，約自40年前起，每年都會舉行蟲蟲追悼會。

今年的蟲蟲追悼會上，擺放了蚊子、蟑螂等7種蟲子的遺照，由師父楠千之為蟲蟲們誦經，員工們焚香祭祀。研究部長小堀富廣表示，平常覺得用蟲子實驗是理所當然的，但透過追悼會可以讓大家銘記對昆蟲的感激之情。

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