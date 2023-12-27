卓冠廷批「定位推斷」是笑話！　新北不忍反嗆「不懂裝懂亂抹黑」

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記者崔至雲／新北報導

民進黨總統副總統候選人賴清德老家違建風波延燒，新北工務局公布多年來空照圖比對，遭新北市議員卓冠廷批評市府「定位推斷」是笑話，他自行輸入系統，一樣的座標定位離賴老家數十公尺；工務局反嗆卓「再度不懂裝懂」，誣陷新北市府對賴清德萬里違建的定位判斷有問題，工務局不忍了，回擊卓究竟採用何種方式所得出如此結果，令人匪夷所思。

工務局強調，利用Google Map定位座標，再比對中央內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，並至現場勘查確認現況建物結構形式等方式，經過嚴格交互比對分析，反推出該建物在該定位點過往年代的歷史變化。

工務局嗆，「況且使用的圖資等都是來自中央部會，身為執政黨發言人的卓冠廷，難道質疑國家航測圖等圖資有問題嗎？」

工務局重申，事實真相只有一個，不容有心人士抹煞曲解，為避免疑義與爭端持續扭曲事實，呼籲賴副總統發揮道德勇氣勇敢地面對，和一般民眾一樣，檢具相關證明文件向該局申請合法房屋認定，該局會依規定協助受理。



▲工務局拆除大隊製作影片，說明如何利用Google Map定位座標，再比對中央內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，一步一步公開向外界證明，如何反推出賴副總統萬里老家建物在該定位點過往年代的歷史變化，真相確實只有一個。（圖／新北市政府工務局提供）