上萬支持者簇擁　侯友宜雲林縣聯合造勢現場國旗飄揚

▲侯友宜表示，「我一定會贏，要為大家贏回中華民國」 。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024台灣再出發總統候選人侯友宜雲林縣聯合造勢晚會」今（26）日在虎尾拜五街夜市登場，全場最高潮在大進場時國民黨提名的總統候選人侯友宜與國民黨主席朱立倫以及不分區立委候選人韓國瑜和雲林縣長張麗善、山線立委候選人邱良閱、海線立委候選人丁學忠等人被熱情民眾包圍簇擁，現場「凍蒜」聲不絕於耳。

晚會中立委林文瑞、雲林縣議會議長黃凱、不分區立委候選人柯志恩、許宇甄、張嘉郡與雲林縣黨部主委陳瑞雄、鄉鎮市長、各級民意代表暨社團負責人到場支持，台北雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉自總統候選人侯友宜手中接下戰旗，象徵來自各地的雲林鄉親全力相挺的決心，現場民眾揮舞小國旗士氣高昂並展現雲林人情義相挺的熱情。

▲晚會中立委林文瑞、雲林縣議會議長黃凱、不分區立委候選人柯志恩、許宇甄、張嘉郡與雲林縣黨部主委陳瑞雄、鄉鎮市長、各級民意代表暨社團負責人到場支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

「雲林女婿回來了」前高雄市長、不分區立委候選人韓國瑜說，這一次選舉國民黨只有三張支票，侯友宜、趙少康若當選，第一張支票全力保護中華民國；第二張，邱良閱、丁學忠、許宇甄、張麗善、韓國瑜等5席立委全上，全力建設雲林；第三張最重要，恢復特偵組，專辦台灣貪官。

雲林縣長張麗善致詞表示，這次選舉國民黨推出總統候選人侯友宜、立委候選人丁學忠、邱良閱，他們都是能放下身段、肯深入基層為地方服務的最佳人選，張麗善縣長強調,請大家全力支持維護和平、守護人民生命安全的總統候選人侯友宜、海線立委丁學忠、山線立委邱良閱、政黨票投中國國民黨，讓2024再次政黨輪替，讓台灣更好。

▲來自各地的雲林鄉親全力相挺，現場民眾揮舞小國旗士氣高昂並展現雲林人熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）



侯友宜表示，來自各地的支持者無論如何都前來相挺，讓他很感動，但絕對不會掉眼淚「我一定會贏，要為大家贏回中華民國」。侯友宜說，大家都認為南部是民進黨的大票倉，但這陣子到南部傾聽人民的聲音「政黨輪替」就是民眾的期待。

侯友宜強調，一直都是對事不對人，該依法處理就依法處理，對好人要更好、對壞人要更壞；現在遭到抹黑與黑金勾結，侯友宜嚴肅指出，一生秉持的信念就是為國為民、清廉做事。面對抹紅、抹黑，有人民相挺他無所畏懼，「用生命守護中華民國和人民，就是一生在做的事，一定全力拚到底」。

▲來自各地的雲林鄉親全力相挺，現場民眾揮舞小國旗士氣高昂並展現雲林人熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）