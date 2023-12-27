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2024年職場贏家TOP4　屬雞出差有收穫、屬蛇跳槽運佳

▲靈動數7的朋友，本月在事業和財運方面都暢旺順利，你的工作表現將有效提升，同時有機會讓公司看到你的能力，進而獲得升職的機會。（示意圖／視覺中國CFP）

▲4生肖在2024年官祿運佳，可望將成為職場贏家。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

滴答、滴答，2023倒數計時，翻開年度目標清單看看完成了幾項？進度不如預期沒關係，新的一年再接再勵！尤其是《科技紫微網》點名的4生肖，2024年官祿運佳，把獲機會大顯身手，升職加薪不是夢！

第四名：生肖雞

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屬雞的人2024年的事業行運雖不是上佳，但亦不乏有亮點，值得你為之努力。只要能不畏辛苦，努力提升日常工作效率，並主動承擔職責，便可獲得更多表現機會，受到上級賞識。此年利於到外地出差，或開拓異地市場，多有收穫。但不利於轉職、跳槽，須得當心遭遇別人畫大餅給你，實際狀況卻不符的陷阱。

第三名：生肖猴

官祿運道佳，肖猴者事業發展吉多於凶，呈現節節攀升之相。在熟悉的領域會有較大突破，升職加薪機率也變高了。但前路也有不少困阻，不宜輕舉妄動，應預先籌謀規劃；且須低調行動，勿惹他人眼紅，如此便可規避小人，安然推進事務發展。此年肖猴者亦有機會得到上級青睞並委以重任。切不可忙於事業而輕忽了休息。

第二名：生肖豬

官祿運佳，肖豬者事業發展進步大。此年工作有單打獨鬥之相，雖然會承受較大壓力，但能夠憑藉良好的技能和態度，攻克困難，逆勢而上，加重自己在上級心中的分量，升職加薪有希望。只是，在塵埃尚未落定之前，還需低調，避免小人眼紅搗亂。此年亦有不錯的跳槽運，有機會換到更大的平臺去施展抱負，農曆四月、八月運勢走高，宜趁機安排相關事宜。

第一名：生肖蛇

官祿運紅火的一年，肖蛇者事業發展運勢順利，有望在龍年實現事業目標。此年工作開局良好，可得上級青睞並獲予實質性的指點。若能積極利用身邊的人脈資源，或是擴展工作上的朋友圈，遇有升職加薪機緣時，可大顯身手，順利把握住機會。此年跳槽運不錯，有望進入更適合自己的大平臺，事業發展氣象煥然一新

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