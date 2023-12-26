劈啪...刺刺的！冬天被「電」到怕？達人分享5招防靜電

胡至欣／整理報導

冬季天氣較為乾燥，容易出現靜電現象，梳頭髮被電、換衣服被電、開關門也被電，劈啪作響伴隨著指尖刺痛，不少人常常被電到怕，家事達人486先生分享5招輕鬆解決靜電困擾。

▲拿鑰匙的金屬端碰一下門把後再開門能防靜電。（圖／486先生提供；下同）

一、先摸牆再摸門把

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開關門時被靜電電到，是因為門把多為金屬材質，電子能夠輕易流動，可以拿鑰匙的尖屬端碰一下門把後再開門。若家裡是裝電子辨識鎖身上沒帶鑰匙，也可以用手先摸摸周遭的牆面「放電」，再接觸門把。

二、擦護手霜或身體乳

冬天空氣較為乾燥，無法透過空氣中的水分導走物體上多餘的電荷，接觸時被靜電電到的感受特別明顯。因此擦護手霜或身體乳保持肌膚的濕度是最簡單的方式。也有人說「勤洗手」防靜電，他則認為不如洗完手或洗完澡肌膚半乾時，塗抹較滋潤的油類保養品提升保濕效果。

三、衣服選棉料材質

天氣較冷時，不少上班族習慣在襯衫外再加一件毛衣或毛背心，脫衣服的時候經常一連串的劈啪聲超嚇人。建議可選擇棉料材質的衣服較不容易產生靜電。

▲頭髮吹至8成乾能減少靜電產生。

四、使用木質梳、頭髮吹至8成乾

頭髮的靜電反應是多數女性的困擾，使用木質梳子能按摩頭皮，同時避免髮絲越梳越飛揚。頭髮越乾燥也越容易受到摩擦產生靜電，使用負離子吹風機相較傳統吹風機能讓秀髮更保濕，或將頭髮吹至8成乾即可。另外，減少撥髮的動作也可避免頭髮產生靜電。

五、在暖器旁放一盆水

冬天許多民眾家裡會開暖氣和除溼機，若濕度過低容易產生靜電，長輩也會因為呼吸道太乾而感到不舒服。市面上有些烘暖機搭載加濕功能，或可單獨添購加濕器使用。在暖器旁放一盆清水、濕拖地面或在室內植物葉片上噴噴水也能降低靜電產生。