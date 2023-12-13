　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

▲近期的你在危機關頭時發揮出最佳的工作狀態，化解被列入黑名單的危機，近期的你將獲得逢凶化吉的幸運眷顧。（示意圖／視覺中國CFP）

▲進入農曆11月，12生肖運勢各有消長。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

咻一下的2023已經邁入尾聲，隨著農曆11月到來(國曆2023/12/13~2024/1/10)，運勢輪盤也再度轉動，12生肖運勢各有消長，可說是幾家歡樂幾家愁。《科技紫微網》分別整理出愛情、事業/學業，以及財富的5星指數，不妨參考看看。

生肖鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：四處放電尋情的話，即便覓到意中人，也會出現來也匆匆、去也匆匆的狀況。與其急於進攻，不如靜待良緣。

有伴侶：感情生活雖然平淡，卻也溫馨、安定。若兩人晚上都有時間，不如一起出去散散步吧，在悠閒的氛圍中，那種平淡的幸福滋味會悄悄蔓延開來。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作案件接二連三落到你頭上，讓你覺得力不從心，更使你對自己的能力產生懷疑。一個人的力量總是有限，不妨將部分工作分給其他同事，這樣你才能集中處理一個任務。

學業運分析：本月有些偏激，不容易接受他人的建議，很多時候都是一意孤行，浪費了很多時間，最後卻得到錯誤的答案。前面吃虧太多，月中的時候總算有些心得，開始增加跟同學老師的交流，並接納他們的意見和建議。

財富運指數：★★☆☆☆

投資方式不得當，將導致你付出不少金錢與汗水，卻得不到應有的回報。最好還是多向投資前輩討教經驗。

生肖牛

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月異性緣佳，在公司以外的地方很容易碰到有緣的異性，但是不可盲目的認為這些邂逅都與愛情有關，有的關係可能只適合當朋友，分清楚感情種類，會讓自己少很多煩惱。

有伴侶：如果本月有假期，不妨和戀人一起參加高空彈跳、雲霄飛車等刺激活動，在冒險的過程中或許更能感受到對方的重要和相互保護的感覺，讓你們的感情更加堅實。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：做事有很強的專注力和熱忱，交給你的任務，都能在短時間內全力以赴完成，這樣的成就感會讓你的熱情及愉悅感迅速上升，抵禦其他的不順。

學業運分析：本月學生族可利用休息時間整理一下所學的知識，包括哪些已經掌握，哪些還沒徹底明白，心裡都要有個底，根據這些情況制定學習計畫，這樣才能做到全面掌控，不會造成偏科。

財富運指數：★★★☆☆

此月金錢流動較大，有左進右出的傾向，而且本月你對錢財很計較，得失心較重，易因錢財影響心情。把重心放在學習、工作上，少碰觸金錢問題。

生肖虎

愛情運指數：★★★★☆

單身者：上半月和異性相處時需多考慮對方的感受，避免言行過於任性，容易導致口角。下半月你成熟的一面突顯，在異性面前將更具魅力。

有伴侶：本月戀人間多能溫柔相伴。交往時除了甜言蜜語，也可試著把一些委屈說給對方聽，這樣反而會讓對方覺得他在你心中的地位是重要的。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：工作上沒有什麼好煩心的，甚至還能超額完成案件，令你開心不已。升職機會已經在向你招手，勇敢的向前奔跑吧。

學業運分析：本月學習意識很強，每天都能積極主動的做完作業，不用家長操心，還會利用課餘時間加強專業技術，充實的運用所有時間，是很有收穫的一個月。

財富運指數：★★★★☆

整體財運還算樂觀，從書本學習到的知識，將提升你的理財觀念，本月對錢財打理十分得當，可確保小錢出，大錢進。

生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：遇見異性的機會不多，對感情的渴望度也不高，本月你的注意力主要放在友情和親情上，感情不會有太大的發展。月末有一次較好的機會，若能把握，會有不錯的收穫。

有伴侶：本月你與戀人相處時，基本上能保持良好的心情，但偶爾也會把從其他地方帶來的不快情緒發洩到對方的身上，讓對方感到非常委屈。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：事業運不太好，常被煩雜瑣事纏身，特別是中旬，令你煩亂異常。應平心靜氣地面對與處理，壞情緒不僅影響工作，還影響健康唷！

學業運分析：本月過度注重物質享受，愛跟同學攀比名牌書包、名牌鞋子。這對你的學習不但沒有幫助，還會讓你分心而耽誤學習。一份滿意的成績單，可比一件名牌衣服漂亮多了。

財富運指數：★★★★★

就算你沒有買彩票的習慣，這個月也不妨試一試，中奬的機會不小哦。另外，工作上優秀的表現讓你獲得不少金錢獎勵，可以小小瀟灑一回了。

生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者的愛情處於模糊時期，雖然有相處愉快的異性朋友，但分不清楚兩人之間是友情還是愛情，不妨做些愛情小測驗來探知自己的內心。

有伴侶：本月情緒時常低落，對待感情不太積極，不想主動去付出，也不想主動去解決問題。頹廢的心態是會讓感情也頹廢的，努力找回樂觀的心情吧。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：職場人際關係順暢，無論是與上司、同事還是屬下，都能相處融洽，工作進展非常順利。下半月有機會發揮領導才能，好好把握機會。

學業運分析：老師交付的任務都能出色的完成，你的能力和效率得到老師的肯定，經常受到表揚，同學們也很佩服你的實力。但是不要因為這些榮譽而驕傲自大，只要盡本分努力做好就好。

財富運指數：★★★☆☆
本月花錢的地方比較多，開支總額自然也就增加了。但你已事先規畫好了預算，因此月底並不會有財務壓力。

生肖蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友有機會遇到心儀的對象，但是不要太急於表白，多找機會和對方接觸，加深瞭解，如果對方也表示出對你的好感，再開口表白，成功的機會將大很多。

有伴侶：愛他就要大聲告訴他！雖然你的行動已經表現出你愛他，但是有時對方也需要一些語言的肯定。既然能讓他更確定你們的愛，何必吝嗇一聲「我愛你」呢？

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：強烈的表現慾，讓你極力想要向人證明自己的能力，不過在行動前得多思索，做好完整規劃，這樣才能讓你的自我推銷達到完美效果。

學業運分析：細心讓你避免了很多失誤，你的表現也深得老師和同學的肯定，令你很有成就感。課餘時間可加強和同學的互動交流，增進彼此間的感情。

財富運指數：★★★☆☆

本月財運平平，不要妄想不勞而獲，注意收支平衡以及各項目間的合理分配，就不會造成經濟負擔。切記不可參與賭博。

生肖馬

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：你以為單身就可以不修邊幅、毫不修飾嗎？這樣只會讓別人離你更遠，連親近的念頭都被嚇跑。無論男女，都應該使自己的外表神清氣爽。吸引人的外貌，是成功戀愛的第一步。

有伴侶：愛情世界一片冰封，不知應該往哪個方向走，才能通往春暖花開的幸福彼岸。解鈴還須繫鈴人，不如打開天窗說亮話。有顧慮的愛，很難走到終點。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：長久的煩悶情緒，使你工作起來心不在焉。上司新派下來的任務，是個沉重的負擔，壓得你喘不過氣來。找機會好好放鬆一下，換上好心情，工作效率才能提高。

學業運分析：生活中的壞心情跟隨著你，讓你在課業中無心學習。落後的功課一天一天累積，即使每天拼命追趕，卻總差那麼一點點。趕快把你的壞情緒收起來，制定好學習計畫，方能追上落後的功課。

財富運指數：★★☆☆☆

計畫之外的支出明顯增多，有點入不敷出了。不過，該用錢的地方千萬不要捨不得，畢竟千金散盡還復來，沒必要計較一時的得失。

生肖羊

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者戀愛運勢較低迷，不妨對自身外表進行大改造，來加強運勢。時常保持微笑，能夠拉近和異性之間的距離，更容易讓對方親近你。

有伴侶：常因為意見不合而產生分歧，固執的雙方誰也不願先妥協，導致你們的拉鋸戰持續不斷。此時如果有長輩出來當和事佬，雙方的關係會很快緩和。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月你要處理的事情可能會增加，工作有點忙，但這也使得你的生活變得很充實。只是要多注意飲食規律，以免造成身體負荷。

學業運分析：本月對學習興趣不大，需要老師和家長在旁督促，一旦無人監督你便會溜之大吉，因此拖欠大量的作業。等到補交的時候才後悔當初的任性，緊迫感促使你開始發奮學習。

財富運指數：★★★★★

財運超好，正財、偏財都很旺。在理財上可以採取轉守為攻的策略，主動尋找商機，並及時出手，有望得到豐厚的進帳。

生肖猴

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的朋友本月改變現狀的可能性比較低，不妨將注意力轉移到別的方面，給自己充電，如：約朋友去健身，到郊外散心等等，你的魅力將會在不知不覺間增加不少。

有伴侶：比較注重私人空間的你，有時會對情人隱瞞一些事情，但是如果處理不得當，很容易引起對方的誤會，這時你要及時、妥善的解開這些無謂的糾葛，避免誤會加深。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：事業蒸蒸日上，上級派發給你的不僅是新任務，更是千載難逢的好機會。你只要一鼓作氣，並維持和諧的人際關係，鯉魚躍龍門的好時機就在眼前。

學業運分析：本月能虛心的接受大家的意見和建議，在短時間內糾正自己的錯誤，你的快速進步讓老師和同學都很驚訝，你自己也會頗有成就感。本月可多參加課外活動，能從中學到不少有用的知識。

財富運指數：★★★★☆

本月有偏財運，會有意想不到的收穫。可以嘗試飲食方面的投資，效果會不錯。但是要注意成本和利潤的比例，且不要貿然涉入不熟的領域。

生肖雞

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月桃花雖多，但是品質不高，很難有中意的對象出現。

有伴侶：「表達」對本月的你來說極為重要，一句話若沒有表達清楚，很容易讓戀人產生誤會。不過只要及時解釋清楚，便能立即消除誤會。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：認真負責的工作態度，讓你在工作上有良好表現，也讓上司對你印象不錯。只是在和同事相處時，有時候太過理性，會顯得有些不近人情。

學業運分析：上課偶爾會走神，漏掉不少重點知識。特別是下半月的學習效率會明顯較差。如果遇到重要考試，一定要做好學習計畫，且上課時多提醒自己要五到：心到、耳到、眼到、手到、口到。

財富運指數：★★★★☆

整體財運還算不錯。只要保持賺錢的熱忱，並實際努力，就能保證正財的穩定增長。本月投機心比較重，因此不宜進行偏財類的投資。

生肖狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者本月邂逅的愛情對象，較可能是有權勢、有地位、或對你的事業有幫助的人。在工作互動中你可遇見許多機會，但需確定你是否真的想擁有一段感情，才決定是否要跟對方深入交往。

有伴侶：心情舒暢，對感情抱持正面態度，對伴侶也頗能包容，使得感情生活中充滿了感動與歡笑。若彼此之間多一些互動，感情會更加甜蜜哦。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：瑣碎繁雜的工作讓你頭痛，越是心煩，越是容易出錯。若能及時調整自己的心態，用平和的心情對待，你會發現這些工作其實很簡單。

學業運分析：本月的學生族有些貪玩，自制力不足，需要他人督促才會學習，一旦監督鬆懈，你就開始偷懶，心思完全不在學習上。但到了月底這種狀況會改變，你將開始專注於學習，學習成績也有望提升。

財富運指數：★★★★☆

財運呈上升趨勢，若能常跟客戶或有影響力的朋友聯絡，可以抓住很多賺錢機會，越是勤快，賺錢運勢就會越好。

生肖豬

愛情運指數：★★★★★

單身者：逛個社群，發個IG，都能碰到興趣相投的朋友，越聊越覺得相見恨晚。興奮的同時不要失去理智，莫沉迷於網路戀情，現實生活中的感情更真實。

有伴侶：時時展露笑容，會讓戀人也感染你的愉悅，快樂在你們之間傳遞，感情也隨之升溫，你們正大步邁向光明的幸福未來。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：你出色的表現將會得到上司的高度讚賞，積極的工作態度也能感染身邊的同事，在愉快的氛圍中，你們的工作會變得輕鬆，工作進度也將大大提高。

學業運分析：對新知識的吸收和掌握情況很好，學業上沒有壓力，課餘時間多參加各種活動或者競賽，能積累經驗、鍛鍊膽量，還能結識新朋友，對學業將有輔助作用。

財富運指數：★★★★☆

意外的錢財進帳，讓你眉開眼笑！但是不要因此而大意，做投資決策時仍要仔細審時度勢，若能看清時局再下決策，多半會帶給你可觀的收益。

ET快訊
史上最大崩盤來了？《富爸爸》作者：美國「這危機」正重演
丁柔安發聲！　親揭和胡瓜真實感情狀況
快訊／「1710萬法拉利」車頭撞爛！　30歲駕駛心痛
百貨公司「3度激戰」高中妹！　男下場慘了
午餐吃海苔飯糰　南投男倒地噎死
快訊／上百輛計程車包圍凱道！　怒吼：氣到2度中風、不敢上路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩「保證頭獎2億元」連6槓！　3生肖財運旺易中獎

農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

2023年「台灣YouTube斗內霸主」揭曉！　他消失半年仍第二

「橘色惡魔」便服亮相！逛故宮、吃牛肉麵　願望清單滿足了

最容易有「分手副作用」TOP4星座！摩羯怕受傷、天秤愛比較

3違規遭罰210萬！台鐵：加強查核「不再發生違規情事」

雨傘放外面被偷！他放上「超強小物」防盜　網驚呼：我會尖叫

狂被檢舉記點！職業駕駛氣到中風、憂鬱症　上百計程車衝凱道抗議

2024生肖運勢(下)／屬馬、羊將有貴人！猴年初大瓶頸後運勢轉強

日料老闆曬小2兒便當照「干貝+鮭魚卵」超豪華！網羨煞：缺兒子嗎

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

威力彩「保證頭獎2億元」連6槓！　3生肖財運旺易中獎

農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

2023年「台灣YouTube斗內霸主」揭曉！　他消失半年仍第二

「橘色惡魔」便服亮相！逛故宮、吃牛肉麵　願望清單滿足了

最容易有「分手副作用」TOP4星座！摩羯怕受傷、天秤愛比較

3違規遭罰210萬！台鐵：加強查核「不再發生違規情事」

雨傘放外面被偷！他放上「超強小物」防盜　網驚呼：我會尖叫

狂被檢舉記點！職業駕駛氣到中風、憂鬱症　上百計程車衝凱道抗議

2024生肖運勢(下)／屬馬、羊將有貴人！猴年初大瓶頸後運勢轉強

日料老闆曬小2兒便當照「干貝+鮭魚卵」超豪華！網羨煞：缺兒子嗎

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

買展示用地毯「送洗噴4000」仍超臭　他好奇用吸塵器！結果嚇壞了

法鬥亂踩未乾水泥爸強制畫押「當一輩子寶貝」　牠困窘像被懲罰

老司機趁塞車嗨看AV！螢幕上「2人裸身激戰」　後車駕駛看傻眼

黃暐瀚／行人地獄和帝王條款

25年小枕頭「又臭又破」死不丟　正妹狂聞：無法想像沒有它

柯文哲凱道只搶一天恐來不及準備？　他曝4年前「韓蔡接力」辦成了

曾敬驊曾是管樂隊！帶朱軒洋回母校「被拱演奏薩克斯風」：有點尷尬

2024消費趨勢調查民眾對通膨「麻痹躺平」　不打算省吃儉用

民宅出租變性愛趴砲房　情侶故意在「陽台活春宮」秀給鄰居看

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

恐跌破8℃　2波冷空氣「後面的更強」

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

2024年三生肖財運最旺

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

超派炸雞創始店突換人經營　超哥證實

人妻撿手機送警局！被告偷竊怒：社會怎麼了

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

更多熱門

相關新聞

最容易有分手副作用　 TOP4星座

最容易有分手副作用　 TOP4星座

有些人失戀後會久久走不出低潮情緒，甚至變成「分手副作用」，不僅深深影響生活，更會影響到下一段感情，科技紫微網整理出「最容易有分手副作用」TOP4星座，快來看看忘不掉前任的你有沒有上榜！

2024生肖運勢！屬猴年初有大瓶頸

2024生肖運勢！屬猴年初有大瓶頸

2024生肖運勢　兔小心詐騙遇渣男

2024生肖運勢　兔小心詐騙遇渣男

12星座一周運勢12／11-12／17

12星座一周運勢12／11-12／17

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

關鍵字：

科技紫微網生肖運勢愛情事業財富農曆11月

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面