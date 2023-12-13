農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

▲進入農曆11月，12生肖運勢各有消長。（示意圖／視覺中國CFP）

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咻一下的2023已經邁入尾聲，隨著農曆11月到來(國曆2023/12/13~2024/1/10)，運勢輪盤也再度轉動，12生肖運勢各有消長，可說是幾家歡樂幾家愁。《科技紫微網》分別整理出愛情、事業/學業，以及財富的5星指數，不妨參考看看。

生肖鼠

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愛情運指數：★★★☆☆

單身者：四處放電尋情的話，即便覓到意中人，也會出現來也匆匆、去也匆匆的狀況。與其急於進攻，不如靜待良緣。

有伴侶：感情生活雖然平淡，卻也溫馨、安定。若兩人晚上都有時間，不如一起出去散散步吧，在悠閒的氛圍中，那種平淡的幸福滋味會悄悄蔓延開來。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作案件接二連三落到你頭上，讓你覺得力不從心，更使你對自己的能力產生懷疑。一個人的力量總是有限，不妨將部分工作分給其他同事，這樣你才能集中處理一個任務。

學業運分析：本月有些偏激，不容易接受他人的建議，很多時候都是一意孤行，浪費了很多時間，最後卻得到錯誤的答案。前面吃虧太多，月中的時候總算有些心得，開始增加跟同學老師的交流，並接納他們的意見和建議。

財富運指數：★★☆☆☆

投資方式不得當，將導致你付出不少金錢與汗水，卻得不到應有的回報。最好還是多向投資前輩討教經驗。

生肖牛

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月異性緣佳，在公司以外的地方很容易碰到有緣的異性，但是不可盲目的認為這些邂逅都與愛情有關，有的關係可能只適合當朋友，分清楚感情種類，會讓自己少很多煩惱。

有伴侶：如果本月有假期，不妨和戀人一起參加高空彈跳、雲霄飛車等刺激活動，在冒險的過程中或許更能感受到對方的重要和相互保護的感覺，讓你們的感情更加堅實。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：做事有很強的專注力和熱忱，交給你的任務，都能在短時間內全力以赴完成，這樣的成就感會讓你的熱情及愉悅感迅速上升，抵禦其他的不順。

學業運分析：本月學生族可利用休息時間整理一下所學的知識，包括哪些已經掌握，哪些還沒徹底明白，心裡都要有個底，根據這些情況制定學習計畫，這樣才能做到全面掌控，不會造成偏科。

財富運指數：★★★☆☆

此月金錢流動較大，有左進右出的傾向，而且本月你對錢財很計較，得失心較重，易因錢財影響心情。把重心放在學習、工作上，少碰觸金錢問題。

生肖虎

愛情運指數：★★★★☆

單身者：上半月和異性相處時需多考慮對方的感受，避免言行過於任性，容易導致口角。下半月你成熟的一面突顯，在異性面前將更具魅力。

有伴侶：本月戀人間多能溫柔相伴。交往時除了甜言蜜語，也可試著把一些委屈說給對方聽，這樣反而會讓對方覺得他在你心中的地位是重要的。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：工作上沒有什麼好煩心的，甚至還能超額完成案件，令你開心不已。升職機會已經在向你招手，勇敢的向前奔跑吧。

學業運分析：本月學習意識很強，每天都能積極主動的做完作業，不用家長操心，還會利用課餘時間加強專業技術，充實的運用所有時間，是很有收穫的一個月。

財富運指數：★★★★☆

整體財運還算樂觀，從書本學習到的知識，將提升你的理財觀念，本月對錢財打理十分得當，可確保小錢出，大錢進。

生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：遇見異性的機會不多，對感情的渴望度也不高，本月你的注意力主要放在友情和親情上，感情不會有太大的發展。月末有一次較好的機會，若能把握，會有不錯的收穫。

有伴侶：本月你與戀人相處時，基本上能保持良好的心情，但偶爾也會把從其他地方帶來的不快情緒發洩到對方的身上，讓對方感到非常委屈。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：事業運不太好，常被煩雜瑣事纏身，特別是中旬，令你煩亂異常。應平心靜氣地面對與處理，壞情緒不僅影響工作，還影響健康唷！

學業運分析：本月過度注重物質享受，愛跟同學攀比名牌書包、名牌鞋子。這對你的學習不但沒有幫助，還會讓你分心而耽誤學習。一份滿意的成績單，可比一件名牌衣服漂亮多了。

財富運指數：★★★★★

就算你沒有買彩票的習慣，這個月也不妨試一試，中奬的機會不小哦。另外，工作上優秀的表現讓你獲得不少金錢獎勵，可以小小瀟灑一回了。

生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者的愛情處於模糊時期，雖然有相處愉快的異性朋友，但分不清楚兩人之間是友情還是愛情，不妨做些愛情小測驗來探知自己的內心。

有伴侶：本月情緒時常低落，對待感情不太積極，不想主動去付出，也不想主動去解決問題。頹廢的心態是會讓感情也頹廢的，努力找回樂觀的心情吧。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：職場人際關係順暢，無論是與上司、同事還是屬下，都能相處融洽，工作進展非常順利。下半月有機會發揮領導才能，好好把握機會。

學業運分析：老師交付的任務都能出色的完成，你的能力和效率得到老師的肯定，經常受到表揚，同學們也很佩服你的實力。但是不要因為這些榮譽而驕傲自大，只要盡本分努力做好就好。

財富運指數：★★★☆☆

本月花錢的地方比較多，開支總額自然也就增加了。但你已事先規畫好了預算，因此月底並不會有財務壓力。

生肖蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友有機會遇到心儀的對象，但是不要太急於表白，多找機會和對方接觸，加深瞭解，如果對方也表示出對你的好感，再開口表白，成功的機會將大很多。

有伴侶：愛他就要大聲告訴他！雖然你的行動已經表現出你愛他，但是有時對方也需要一些語言的肯定。既然能讓他更確定你們的愛，何必吝嗇一聲「我愛你」呢？

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：強烈的表現慾，讓你極力想要向人證明自己的能力，不過在行動前得多思索，做好完整規劃，這樣才能讓你的自我推銷達到完美效果。

學業運分析：細心讓你避免了很多失誤，你的表現也深得老師和同學的肯定，令你很有成就感。課餘時間可加強和同學的互動交流，增進彼此間的感情。

財富運指數：★★★☆☆

本月財運平平，不要妄想不勞而獲，注意收支平衡以及各項目間的合理分配，就不會造成經濟負擔。切記不可參與賭博。

生肖馬

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：你以為單身就可以不修邊幅、毫不修飾嗎？這樣只會讓別人離你更遠，連親近的念頭都被嚇跑。無論男女，都應該使自己的外表神清氣爽。吸引人的外貌，是成功戀愛的第一步。

有伴侶：愛情世界一片冰封，不知應該往哪個方向走，才能通往春暖花開的幸福彼岸。解鈴還須繫鈴人，不如打開天窗說亮話。有顧慮的愛，很難走到終點。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：長久的煩悶情緒，使你工作起來心不在焉。上司新派下來的任務，是個沉重的負擔，壓得你喘不過氣來。找機會好好放鬆一下，換上好心情，工作效率才能提高。

學業運分析：生活中的壞心情跟隨著你，讓你在課業中無心學習。落後的功課一天一天累積，即使每天拼命追趕，卻總差那麼一點點。趕快把你的壞情緒收起來，制定好學習計畫，方能追上落後的功課。

財富運指數：★★☆☆☆

計畫之外的支出明顯增多，有點入不敷出了。不過，該用錢的地方千萬不要捨不得，畢竟千金散盡還復來，沒必要計較一時的得失。

生肖羊

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者戀愛運勢較低迷，不妨對自身外表進行大改造，來加強運勢。時常保持微笑，能夠拉近和異性之間的距離，更容易讓對方親近你。

有伴侶：常因為意見不合而產生分歧，固執的雙方誰也不願先妥協，導致你們的拉鋸戰持續不斷。此時如果有長輩出來當和事佬，雙方的關係會很快緩和。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月你要處理的事情可能會增加，工作有點忙，但這也使得你的生活變得很充實。只是要多注意飲食規律，以免造成身體負荷。

學業運分析：本月對學習興趣不大，需要老師和家長在旁督促，一旦無人監督你便會溜之大吉，因此拖欠大量的作業。等到補交的時候才後悔當初的任性，緊迫感促使你開始發奮學習。

財富運指數：★★★★★

財運超好，正財、偏財都很旺。在理財上可以採取轉守為攻的策略，主動尋找商機，並及時出手，有望得到豐厚的進帳。

生肖猴

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的朋友本月改變現狀的可能性比較低，不妨將注意力轉移到別的方面，給自己充電，如：約朋友去健身，到郊外散心等等，你的魅力將會在不知不覺間增加不少。

有伴侶：比較注重私人空間的你，有時會對情人隱瞞一些事情，但是如果處理不得當，很容易引起對方的誤會，這時你要及時、妥善的解開這些無謂的糾葛，避免誤會加深。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：事業蒸蒸日上，上級派發給你的不僅是新任務，更是千載難逢的好機會。你只要一鼓作氣，並維持和諧的人際關係，鯉魚躍龍門的好時機就在眼前。

學業運分析：本月能虛心的接受大家的意見和建議，在短時間內糾正自己的錯誤，你的快速進步讓老師和同學都很驚訝，你自己也會頗有成就感。本月可多參加課外活動，能從中學到不少有用的知識。

財富運指數：★★★★☆

本月有偏財運，會有意想不到的收穫。可以嘗試飲食方面的投資，效果會不錯。但是要注意成本和利潤的比例，且不要貿然涉入不熟的領域。

生肖雞

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月桃花雖多，但是品質不高，很難有中意的對象出現。

有伴侶：「表達」對本月的你來說極為重要，一句話若沒有表達清楚，很容易讓戀人產生誤會。不過只要及時解釋清楚，便能立即消除誤會。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：認真負責的工作態度，讓你在工作上有良好表現，也讓上司對你印象不錯。只是在和同事相處時，有時候太過理性，會顯得有些不近人情。

學業運分析：上課偶爾會走神，漏掉不少重點知識。特別是下半月的學習效率會明顯較差。如果遇到重要考試，一定要做好學習計畫，且上課時多提醒自己要五到：心到、耳到、眼到、手到、口到。

財富運指數：★★★★☆

整體財運還算不錯。只要保持賺錢的熱忱，並實際努力，就能保證正財的穩定增長。本月投機心比較重，因此不宜進行偏財類的投資。

生肖狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者本月邂逅的愛情對象，較可能是有權勢、有地位、或對你的事業有幫助的人。在工作互動中你可遇見許多機會，但需確定你是否真的想擁有一段感情，才決定是否要跟對方深入交往。

有伴侶：心情舒暢，對感情抱持正面態度，對伴侶也頗能包容，使得感情生活中充滿了感動與歡笑。若彼此之間多一些互動，感情會更加甜蜜哦。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：瑣碎繁雜的工作讓你頭痛，越是心煩，越是容易出錯。若能及時調整自己的心態，用平和的心情對待，你會發現這些工作其實很簡單。

學業運分析：本月的學生族有些貪玩，自制力不足，需要他人督促才會學習，一旦監督鬆懈，你就開始偷懶，心思完全不在學習上。但到了月底這種狀況會改變，你將開始專注於學習，學習成績也有望提升。

財富運指數：★★★★☆

財運呈上升趨勢，若能常跟客戶或有影響力的朋友聯絡，可以抓住很多賺錢機會，越是勤快，賺錢運勢就會越好。

生肖豬

愛情運指數：★★★★★

單身者：逛個社群，發個IG，都能碰到興趣相投的朋友，越聊越覺得相見恨晚。興奮的同時不要失去理智，莫沉迷於網路戀情，現實生活中的感情更真實。

有伴侶：時時展露笑容，會讓戀人也感染你的愉悅，快樂在你們之間傳遞，感情也隨之升溫，你們正大步邁向光明的幸福未來。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：你出色的表現將會得到上司的高度讚賞，積極的工作態度也能感染身邊的同事，在愉快的氛圍中，你們的工作會變得輕鬆，工作進度也將大大提高。

學業運分析：對新知識的吸收和掌握情況很好，學業上沒有壓力，課餘時間多參加各種活動或者競賽，能積累經驗、鍛鍊膽量，還能結識新朋友，對學業將有輔助作用。

財富運指數：★★★★☆

意外的錢財進帳，讓你眉開眼笑！但是不要因此而大意，做投資決策時仍要仔細審時度勢，若能看清時局再下決策，多半會帶給你可觀的收益。