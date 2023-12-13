超市缺工調薪搶人！全聯店經理可「年薪百萬」　家樂福明年加薪10%

▲缺工問題嚴重，繼美廉社、全聯宣布調薪後，家樂福也加碼表示明年起平均調薪10%。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

企業面臨缺工問題嚴重，超市等零售通路也時常請不到店員，紛紛祭出調薪誘因。美廉社表示明年將調薪7-9%；而超市龍頭全聯福利中心也提及每年穩定加薪4%，還常有晉升機會，像是「年薪百萬」的店經理近400人。家樂福也在稍早表示，明年1月起正職員工平均調薪10%，並有其他獎金福利制度。

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▲美廉社明年約調薪7%-9%。（圖／業者提供）

針對缺工問題，美廉社董事總經理邱光隆日前表示，解決方式就是加薪，明年將分兩次調薪，除了1月的基本工資調漲外，3月還會再有一波調薪，門市人員調薪約7%、副店長8%、店長9%。

▲全聯表示每年穩定調薪4%，還提供許多晉升機會，百萬年薪的店經理多達3-400人。（圖／記者林育綾攝）



而全聯福利中心在全台有約1100間門市，總經理蔡篤昌透露，有些地區像是像是新竹、桃園、台中經常找不到人，人力短缺情況約20%，部分店家只能請到派遣員工。

針對員工福利，蔡篤昌說，全聯一定優於基本工資，有些通路不會年年固定調薪，但全聯會「每年穩定調薪4%」；除此之外也提供很多機會讓員工晉升，像是在全聯達到「百萬年薪」的店經理就有3-4百人，按照管理的店規模、任務而有所不同，公司也會鼓勵員工去挑戰晉升，只要擔任幹部，就有機會跳級並讓薪資成長。

他說明，由於每間店的規模大小不同時，所承擔的職責和壓力也會有所不同，因此薪資也會按照店面規模加級；而全聯會一直陸續展店，通常展店時，就會鼓勵幹部去爭取跳級晉升；當然對於難免有些職業倦怠的員工，或是不想承擔太大壓力的人，也可以選擇退一步在規模較小的店工作。

▲家樂福公布明年平均調薪10%，還有其他獎金福利。（圖／資料照）

家樂福也在稍早宣布，除了勞動部公布明年最低工資提升，家樂福提供優於勞動部規範並符合市場水準之薪資，明年開始集團加碼提升夥伴薪資福利，第一波將在元旦起調漲正職基層夥伴薪資平均幅度10%，並有其他福利事項，例如加發正職基層夥伴獎金0.5個月，並在4月的年度績效考核調薪幅度3%以上等，預計在人力上總投資金額高達數億元，期望成為業界首選企業。