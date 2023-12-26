快訊／侯辦強調「凱旋苑是侯夫人繼承財產」　明天開記者會出示稅單

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜因家族擁有文化大學附近的「凱旋苑」出租套房，近日因總統選舉攻防引發關注。侯辦發言人錢震宇今（26）日表示，明天侯辦將召開記者會說明凱旋苑狀況，同時也會把所有的稅單公佈出來，此外，據了解，侯友宜太太任美鈴雖然不會出席記者會，但也將有特別的方式表態。

錢震宇表示，侯辦執行長金溥聰近日針對凱旋苑爭議仔細了解，他才知道這塊地是侯友宜岳父40幾年前買下來的，當時擺在那邊沒有用也沒有建物，而當時侯友宜兒子發生火燒車意外後，岳母很難過就跟侯友宜說，「你連我孫子都照顧不好，你是刑警常常會有生命危險」，因此他們要蓋屋子租出去，讓女兒跟孫女有一個依靠。

錢震宇說，根據民法1017條，婚前取得的財產就是屬於繼承人的，因此該屋是屬於任美鈴的，因此，若侯與太太分開的話，房子還是屬於繼承人的，跟侯友宜沒有關係，侯友宜今天也沒有權力處理這塊土地，只有任美鈴才可以處理這塊土地。

據了解，這件事情讓任美鈴感到相當困擾，因為侯友宜覺得太太又沒有做錯事，而且不是牟利賺來的，他非常尊重夫人的安排，侯不捨夫人繼承的東西被扭曲成這樣。明天侯辦也會有記者會，任美鈴也有想法，明天也會以「手寫信」等方式出來表態。

錢震宇提到，他們也調查了附近租金，稍貴了一點，但也沒有特別貴，本就是市場機制，目前凱旋苑已交由新光集團旗下的「新壽公司」委管對外招租，因此該屋目前都由他們處理。錢舉例，「人把房子賣給餐廳，這樣還可以管菜色賣多少錢嗎？」