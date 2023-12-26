柯文哲開火！提醒賴「堅持2025非核家園恐沒票」　酸侯釀核電僵局

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統政見發表會26日登場，民眾黨候選人柯文哲在第三輪發言談到能源政策時，左打賴右打侯，質疑賴迴避核能問題，沒有長期規劃只想炒短線，這樣怎麼選總統？而在侯友宜方面，核一、核二的乾式貯存槽被新北市卡關，導致反應爐中用過的燃料棒無法取出，才會現現在的僵局，難道這就是你的「侯侯做代誌」嗎？

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席第二場政見發表會。（圖／民眾黨提供）

柯文哲說，講到發電，就牽涉到大家最關心的核能問題。他強調，他的態度是再生能源應當穩健發展，而不是先決定2025非核家園、要把核電停掉，然後轉過頭要求再生能源的風電、光電要快速強迫發展起來，也因為這樣衍生很多弊端。我主張核二、核三延役，核四儘速體檢再決定下一步。

柯文哲指出，目前2050淨零碳排的目標下，COP28有22個國家發表以2020為標準的話，到2050希望核電增加3倍，「因此我們還是要以一個務實的態度面對核能，不要用非核家園當作意識形態來操作」。

柯文哲也提問賴清德，「你真的堅持2025非核家園？我現在就告訴你，你堅持的話票就跑掉一大半，而且是企業界的」。

柯文哲說，賴在5月的時候提出核能機組要維持可緊急使用的狀態，以備不時之需，請問核電可以說關就關說開就開嗎？你自己講還是智庫專家講？你不知道核電一般是用在穩定的基礎發電嗎？不是隨開隨便用的。10月在記者會上說，不是要競選10年甚至更久的總統來迴避這問題，代表你沒有長期規劃，只想炒短線，這樣怎麼選總統？

另外，柯文哲也問侯友宜，侯說核一、核二、核三延役，核四重啟，可是核一、核二因為侯主政的新北市卡關乾式貯存槽，反應爐中用過的燃料棒無法取出，台電送件13次新北都不核定，導致現在的僵局，難道這就是你的「侯侯做代誌」嗎？