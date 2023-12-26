柯文哲：主動爭取2038亞運　甚至奧運在台灣舉行

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席第二場政見發表會。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲出席第二場政見發表會，首輪發言時主談教育政見，而講到教育就不能忽視體育，體育等於國力，他若當選，會主動爭取2038亞運，以及各種國際賽事，甚至奧運在台灣舉行，來增加台灣的國際能見度。

柯文哲說，台灣雖小，但是也培養了戴資穎、莊智淵、郭婞淳、王建民等一流的體育人才，還記得東京奧運奪金的羽球男雙李洋跟王齊麟嗎？台灣可以培養這麼多一流的體育人才，但是必須讓他們享有相對應的待遇跟保障，也要建立完整的運動產業鏈，確保體育的長期發展。

柯文哲主張，培養運動人才以外，更要積極的輔導績優運動員的職涯規劃，辦理運動人員的特種考試，以加分記點的方式來輔導他們在公私立機關任職；另會成立國家體育發展基金，修訂運動產業發展條例，提高企業對體育的獎勵和補助制度、捐獻制度。

柯文哲也提到，會主動爭取2038亞運，以及各種國際賽事，甚至奧運在台灣舉行，來增加台灣的國際能見度，當初2017世大運給台灣是一個很大的鼓舞；第四，他會提高國家訓練中心整體的預算，國家代表隊從集訓到比賽結束，應當給他全薪。要建構一個優質的資源團隊，包括教練、防護員、醫護人員、心理師諮商師甚至營養師，要組成一個完整的團隊，提高他們的薪資，並制定一個獎勵制度，來提升國家代表隊在運動場上的表現。

第五，柯文哲說，他會提倡體育強生、全民健身，應當廣設綜合型運動場館，方便民眾在社區就可以做運動。台北市的高齡健康前瞻中心，在社區內提供壯世代適合的運動設施與模組，來強化健康，並減少健保的支出，這個成功的經驗可以推廣到全國；推展電子競技與國際接軌，事實上電子競技相當適合台灣發展；最後，積極擴展運動產業，因為唯有運動產業的發展，才能夠確保台灣的體育可以長期而且興盛的發展。