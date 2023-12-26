新北第6選區／林國春接受專訪！張宏陸勤拜票跑一上午

▲林國春接受資深媒體人唐湘龍專訪。（圖／翻攝自臉書／林國春）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數18天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）有兩位候選人「三度交手」，紛紛加緊腳步。2號國民黨林國春今（26）日分享接受資深媒體人唐湘龍專訪片段，並針對民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議提出質疑。3號民進黨張宏陸則勤勞拜票，先後跑了四維公園、玫瑰公園、文化里，忙碌不已。

林國春今日中午在粉專指出，從內政部、農業部的航測圖可看出，賴清德萬里老家違法增建，若沒有繳地價稅及繳房屋稅，就涉嫌違反稅捐稽徵法；且違章沒有產權，就沒有辦法移轉，也就無法繳房屋稅。對此，他提出質疑，老百姓有知道真相的權益，民意代表有監督政府的責任跟義務，希望相關單位以同樣標準來處理。

張宏陸則是還不到7點就整裝拜票，先後跑了四維公園、玫瑰公園，並到聯翠里、文化里與里民相見，一跑就是一上午，行程超充實。另外，已擔任兩任立委的張宏陸挑戰三連霸，據了解，他有現任優勢，還曾獲公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，加上過去有代理板橋市長的經驗，扎根很深、形象良好，可望穩中求勝。

▲張宏陸一早就去掃街。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

林國春則在新北市升格後，擔任過四屆市議員，有三次更是選區最高票，代表有一定實力。出身警界的他在擔任議員時，曾數次打擊弊案，正義形象深得選民心。這次超過六成民意希望政黨輪替，林國春也持續針對時事抨擊中央，盼獲中間選民青睞，「三戰張宏陸」有機會成功。