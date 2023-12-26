柯文哲談教育政見　開酸民進黨「抄襲升官是品德教育最爛示範」

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統政見發表會26日登場，民眾黨候選人柯文哲在第一輪發言提出教育政策，開酸民進黨意識形態大舉介入教育，政治力公然介入大學自治，卡管案讓台大2年沒校長。柯還說，林智堅的論文抄襲案，在國外抄襲論文是要下台的，但在台灣竟然是全黨救一人，還跟台大對打，「至於其他抄襲的若無其事升官，是品德教育最爛示範」。

▲第16任總統候選人電視政見發表會，柯文哲到場。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲說，台灣的教育令人擔心，喪失3功能。第一，無法促進社會階級流動。第二，台灣目前缺工低薪並存，理論上缺工應該高薪怎麼會低薪？這表示學校教出來的學生不符合社會需要，有學用落差問題。第三，無法接軌國際，台灣教育國際化程度低，在國際上競爭力不足。

柯文哲也提到，台灣的經濟體大於香港、新加坡，但香港有4所、新加坡有2所大學在世界大學排名百名內，台灣只有台灣大學偶爾進偶而爾不進，表示台灣的高等教育競爭力明顯不足。

柯文哲指出，未來10年台灣將有40所大學倒閉、超過6000名老師失業，這不是一句做功德就可以解決。私立大學每人每年補助3.5萬元，但這可以解決私立大學倒閉的問題？

「事實上，民進黨在教育政策上，最大問題就是意識形態大舉介入教育，政治力公然介入大學自治。」柯文哲說，因為卡管案，很難理解可以讓台灣大學2年沒校長，搞掉3個教育部長，無法了解他們到底在幹什麼。

柯文哲還提到，林智堅的論文抄襲案，在國外抄襲論文是要下台的，在台灣竟然是全黨救一人，還跟台大對打。至於其他抄襲的若無其事升官，是品德教育最爛示範。