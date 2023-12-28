花蓮分署龍年首拍！4筆土地3拍價位低　 1／2把握好康機會

▲花蓮縣瑞穗鄉源北段土地及花蓮縣富里鄉萬寧段土地。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署民國113年（2024年）「123全國聯合拍賣日」（每個月第「1」個禮拜「2」下午「3」點）將分別於1月2日、2月6日、3月5日、4月2日、5月7日、6月4日、7月2日、8月6日、9月3日、10月1日、11月5日、12月3日（均為星期二）登場。花蓮分署每個月聯合拍賣日都將推出精美實惠商品，歡迎民眾作伙來買法拍。

花蓮分署表示，龍年首場聯合拍賣會將於元旦隔日即113年1月2日舉行，不動產部分均於當日下午2時30分起開放現場投標，3時整準時開標，民眾亦可多利用「通訊投標」方式，毋庸到場就可參與競標。

本次拍賣會同樣有多筆受關注的不動產，包含：花蓮縣瑞穗鄉源北段4筆持分土地，均屬農業發展條例所稱之耕地，因持分小單價位在新台幣4萬4,800元至21萬1,200元間，土地大致平整，其中3筆土地上種植經濟作物，是值得考慮的好物件。另有3筆位在花蓮縣富里鄉萬寧段之土地，其上種植稻米，亦均屬農業發展條例所稱之耕地，單價在25萬元至155萬元間，本次為第三次拍賣，正是進場好時機。其他更詳細拍賣資訊請參閱拍賣網站所公告之拍賣訊息（網址：https://gov.tw/L7m）。

▲中華小貨車於當日在花蓮縣妨害交通車輛移置保管場拍賣。

動產方面，本次聯合拍賣會共推出3輛超值好車，其中中華貨車預計於當日上午10時在花蓮縣妨害交通車輛移置保管場（花蓮市民權八街27號）進行拍賣，排氣量達2,835CC，2004年出廠，本次是第二次拍賣，只要出價達前次拍賣底價的一半就有機會得標，千萬不要錯過。

▲三菱COLTPLUS轎車於當天在台東縣稅務局停車場拍賣。

另同日上午9時在台東縣稅務局（台東市中興路2段729號停車場）首賣的COLTPLUS轎車，排氣量為1,499CC，2014年出廠，定有底價拍賣，也歡迎有興趣民眾到場賞車。此外，同日下午2時30分起在花蓮分署府前路辦公室變賣各式商品，包含衝浪板、髮妝水、茶具組等，歡迎來逛逛。

