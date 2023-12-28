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【廣編】烘焙業得獎能手　皇樓、伊莎貝爾精進技術連年獲獎肯定

伊莎貝爾,皇樓,烘焙,2024台中十大伴手禮（圖／伊莎貝爾提供）

【廣編特輯】

圖、文／伊莎貝爾提供

近年來在疫情衝擊下，不管是生理、心理以及人與人的關係都產生了許多變化，台灣在地烘焙品牌「伊莎貝爾食品」沒有停下腳步，連年得獎受肯定，甫得獎2024年台中十大伴手禮首獎，更是話題十足，不僅西點亮眼，旗下中式品牌「皇樓」漢式宮廷糕點．更以新食尚理念，致力將以往經典糕點餅乾運用公司自行研發及MIT台灣製造優勢，不斷改良出新的技術工法，讓糕點口味口感更符合現代人的喜愛。

2023年獲得年比利時iTQi國際三星最高榮譽認證的桃酥，採用進口的安佳奶油，不添加豬油也能好吃的奶蛋素食桃酥，或是2022年獲得iTQi二星獎、用雲林產花生製成的蘭舟酥花生芝麻，還有經典的日頭餅紅豆麻糬雙合Q餅，以及台灣本土龍眼乾烤出來的桂圓奶酥餅乾等，另外就是每年中秋都要加班大量生產，用高級食材製成的酒店級皇樓月餅。

皇樓品牌企劃楊嫚婷表示，希望為大家找回記憶中美好的幸福味道，讓禮盒真正從內而外因為「熟悉的好吃」，進而喜歡並持續購買皇樓，且願意選擇用皇樓來送禮，體現中國人「用尚好的、送最愛的」的想法。像是得獎的桃酥，除了三星獎的原味葡萄口味，2023年中秋節新推出的紅茶桃酥獲得各地消費者廣大迴響，就連新加坡的軍官特地到南部門市希望購買紅茶口味的桃酥，甚至希望未來能組成各式禮盒，讓他可以大量買回去新加坡送禮，這對我們來說是很大的鼓勵與肯定。

因應春節到來，品牌除了以熱鬧迎新年的喜氣氛圍來設計外包裝，也精選過年團聚會一起享用的點心，讓大家歡喜辦年貨，像是每年熟客必點的招牌鳳黃酥、四種口味的牛軋糖，以及棗核糖糕和松子糖糕，2024年再用製作月餅的工法推出了黃金皮金桔口味的「招財餅」，黃金餅皮薄薄嫩嫩，不甜膩的金桔豆沙內餡，佐茶或咖啡都很適合。

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