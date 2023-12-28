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【廣編】龍年離開地球表面！科博館Ｘ實踐大學讓暴龍化身「太空探險家」

▲▼國立自然科學博物館,焦傳金,科博館,暴龍,實踐大學,太空裝,龍年,跨年,農曆春節,過年。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲每年1月1日是科博館開館紀念日，所有觀眾皆可免費參觀本館展示場、科學中心、植物園溫室及三園區，太空、立體劇場除外。國立自然科學博物館館長焦傳金歡迎大家利用元旦假期，搶先與親子暴龍一同飛向太空、探索科博！

圖、文／國立自然科學博物館提供

迎接2024年，恐龍又穿新衣囉！國立自然科學博物館與實踐大學合作，以科技金屬色調的「太空大冒險」主題，將恐龍廳的親子機械暴龍扮成「太空探險家」。這一身時尚造型即日起至2024年2月24日（元宵節），歡喜迎接農曆春節「龍年」。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，2024年是十二生肖的「龍年」，他視為科博館的「本命年」，鎮館明星機械暴龍近3年造型多變，穿過館內制服、應景的聖誕龍及財神裝，威風凜凜又俏皮逗趣，吸引許多粉絲關注，每次變裝都會來記錄暴龍的「反差萌」，不少人敲碗期待恐龍每年穿新衣。

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焦傳金說，今年暑假他和館內展示組主動拜訪實踐大學設計學院院長許鳳玉，希望借重師生的專長讓恐龍「煥然衣新」，雙方一拍即合啟動產學合作，10月許鳳玉院長率領服裝設計學系王思豪、曾慈惠2名老師和4名研究生來幫暴龍「量身」與「設計」。

王思豪老師說，他們運用3D模擬軟體，不到7天就完成打版和服裝材質挑選，但製作過程耗費1個多月。製作團隊中的研究生們分享，「太空裝」衣服的蓬鬆構造由100多條長條型組合，以類似枕頭套方式將棉花與廢棄布料絞碎混合，填充完畢後封口，將多餘布料重新利用，減少製作過程中產生的廢棄物。

歡喜迎接2024龍年，科博館官網推出「攏係為著你—龍年尋龍趣特刊」，2023年12月31日到2024年2月24日線上展出，網站彙集龍年活動、精彩龍展品、經典龍主題特展回顧，還能遊玩「恐龍籤詩互動遊戲」，每首籤詩都與恐龍有關，抽籤後能分享至各社群平台，將好運與祝福「攏」送給親朋好友。

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