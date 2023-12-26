星宇航空明年3月底開航台中-澳門　「機票6516元↑」今起開搶　

▲星宇航空明年3月31日首航台中-澳門航線。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空今(26日)宣布，台中規劃飛航澳門、峴港、高松三條航線，明年3月31日首航台中-澳門航線，此外，明年2月1日也將啟航台北-函館，2航線今起搶先開賣機票。根據星宇官網顯示，台中往澳門航線來回機票6516元起。

星宇航空今宣布，明年3月31日正式開航台中-澳門航線，提供每周8班次往返，並規劃未來將開航峴港定期航班及高松包機航線。除此之外，星宇航空今日也同步開賣日本的第九個航點台北-函館機票，規劃明年2月1日啟航，成為唯一直飛函館的國籍全服務航空公司。

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星宇航空表示，台中是星宇航空在台灣開闢的第二個據點，作為台灣中部的交通樞紐，擁獨特地理優勢，看好其商務及旅遊市場，明年3月31日起將以Airbus新世代客機A321neo執飛台中-澳門航線，共提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。

至於台中未來也規劃飛航峴港、高松航線，星宇航空指出，未來計畫以定期航班飛航峴港，日本高松航線則將採包機模式與旅行社合作。

隨明年第一季的跨年、寒假及農曆春節旺季即將來臨，台灣出國旅遊熱潮依舊強勁，星宇航空表示，本月除開航日本名古屋及北美舊金山航線之外，也將依市場動態針對東北亞及東南亞部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。隨著明年第二季盛大開航台中國際直飛航線，可望為台灣中部地區帶來全新的飛航體驗。