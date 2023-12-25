　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上百鴿子「家被剷平」傻留原地多隻遭路殺　飼主駁棄養：是落勾仔

記者許權毅／台中報導

台中市某空地疑似因為一名鴿子飼主將土地出租，鴿舍拆除後，有大量鴿子沒被好好安置，在原地覓食，造成多隻遭路殺。當地里長指出，該名飼主喊冤稱，當時要拆掉鴿舍時，就有安置好一大批，現有的應該是「落勾欸」，當時來不及沒飛回來。動保處則表示今日有前往捕捉，但該地正在施工，大部分鴿子已經不在現場。

▲▼獨／主人把地租掉...上百鴿子沒窩留原地　台中這條路變「鴿屍路」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中市昨日傳出一處空地有大量鴿子遭棄，還不斷往馬路行走，造成車輛撞上。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／主人把地租掉...上百鴿子沒窩留原地　台中這條路變「鴿屍路」。（圖／記者許權毅攝）

本站昨日報導「獨／主人把地租掉...上百鴿子「家沒了」傻留原地　多隻慘遭路殺」，位在台中市北屯區松竹路三段一處空地，近日有大量鴿子出沒，且不斷往馬路上走去，不只造成鴿子被路殺，還有多車駕駛受驚，相當危險，疑似是一名飼主將原有鴿舍拆除，未好好安置鴿子所致。

▲▼獨／主人把地租掉...上百鴿子沒窩留原地　台中這條路變「鴿屍路」。（圖／記者許權毅攝）

▲該名飼主向里長表示，當時就已經處理安置好一批鴿子，並無棄養，現場鴿子是當時來不及飛回來，後來才出現的。（圖／記者許權毅攝）

附近民眾指證歷歷，飼主應是把土地出租，把鴿舍給拆除，曾向飼主說，應該要把鴿子處理好，不過對方僅承認少量鴿子是自己的。民眾也說：「他說只有幾隻有戴腳環是他的，這些鴿子其實很漂亮，很可憐。」

▲動保處今日要前往捕捉，但因現場在施工，鴿子都已經飛走。（圖／臺灣鸚鵡保護協會理事長林姿余提供）

昨日經媒體批露此事後，已經由多方聯繫該名飼主。據了解，該名飼主已經搬離，他向仁和里長稱，當初要拆除時，已經有安置好一批鴿子，並無棄養，現有鴿子應該是當時來不及飛回來，等鴿舍拆完後才又飛回來。

里長表示，現在已經由動保處、區公所等前往了解，盡快捕捉安置好鴿子，也會加派守望相助隊前往巡視，避免鴿子又跑進馬路，造成用路人危險，也避免鴿子遭撞亡。

▲▼獨／主人把地租掉...上百鴿子沒窩留原地　台中這條路變「鴿屍路」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼鴿子在松竹路約200公尺附近出現，造成人車危險。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／主人把地租掉...上百鴿子沒窩留原地　台中這條路變「鴿屍路」。（圖／記者許權毅攝）

台中市政府動保處長林儒良指出，是否依動保法開罰，仍待調查釐清，若鴿子闖入馬路造成人員傷亡，並且能夠確認鴿子飼主是誰，可循民事求償。今日有派員前往捕捉，惟現場是工地施作，鴿子大多已經飛離現場。此外，若依照鴿子習性，該名飼主所稱「來不及飛回來」是有可能。

ET快訊
獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭
快訊／不是美工刀！國三生凶器曝光　猛刺對方胸脖
快訊／好消息！　國三生救回來了
45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者道歉了
立委候選人火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝
快訊／東京商店街起火！　民眾竄逃
快訊／海軍基地出人命！　男遭怪手活活壓死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國三生遭割頸又刺胸命危！他幫女同學出頭…竟預藏彈簧刀行凶

海軍基地工人遭怪手重壓1hr慘死　高市府勒令停工…最高罰30萬

快訊／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳　送開刀房開刀中

獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭

獲國內外媒體認證最安全都市　台北市警局將投入AI科技執法

餐廳女員工站櫃檯被強抱揉胸2分鐘　韓籍淫老闆伸鹹豬手代價曝

上百鴿子「家被剷平」傻留原地多隻遭路殺　飼主駁棄養：是落勾仔

告白不成狠奪命！13刀砍死直銷業務員　3件血衣褲驚藏恐怖過程

快訊／高雄軍區工安意外！工人遭怪手重壓1小時　送醫搶救仍不治

罵網紅「蟑螂」慘了！酸民挨告遭判刑　法官曝原因：令人噁心

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

國三生遭割頸又刺胸命危！他幫女同學出頭…竟預藏彈簧刀行凶

海軍基地工人遭怪手重壓1hr慘死　高市府勒令停工…最高罰30萬

快訊／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳　送開刀房開刀中

獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭

獲國內外媒體認證最安全都市　台北市警局將投入AI科技執法

餐廳女員工站櫃檯被強抱揉胸2分鐘　韓籍淫老闆伸鹹豬手代價曝

上百鴿子「家被剷平」傻留原地多隻遭路殺　飼主駁棄養：是落勾仔

告白不成狠奪命！13刀砍死直銷業務員　3件血衣褲驚藏恐怖過程

快訊／高雄軍區工安意外！工人遭怪手重壓1小時　送醫搶救仍不治

罵網紅「蟑螂」慘了！酸民挨告遭判刑　法官曝原因：令人噁心

耶誕假期「港股停市」！　1／3港人外遊

綠營轟賴清德老家航測圖有誤　新北市府：建物不能移「門牌可以」

出門跟愛貓「揮手說掰掰」獲靈性回應　網點出殘酷真相：叫你快滾

「桃園新站」三鐵共構潛力無限！注入翻轉動力打造幸福宜居城市

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

戴瑋姍批葉元之蹭到足球界　找「虐兒前科犯」幫背書

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

國三生遭同學割頸命危　校方：盼外界集氣

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

國中生遭美工刀劃頸！新北教育局回應了

快訊／住處遭搜索！屏東縣議長周典論遭檢調約談

台南聖誕樹變執法之樹！無死角畫面1.6萬人讚爆

獨／女網友留言說這句話　衛斯理報警提告

獨／胡睿兒慘了！性侵假釋沒上課被起訴

快訊／士林自強隧道火燒車！一度雙向封閉塞爆

更多熱門

相關新聞

男警傳值勤偷幽會正妹！車內嘟嘴放閃照流出

男警傳值勤偷幽會正妹！車內嘟嘴放閃照流出

屏東東港分局琉球分駐所1名員警，疑似值勤期間與女性友人在車內甜蜜幽會，還自拍PO網放閃，引發爭議，對此，東港分局回應，員警當天臨時支援勤務，由妻子協助載到警局，而照片是在值勤前所拍，一切純屬誤解。

品嚐當地秘密美食　「台中·宮崎祭」活動開跑

品嚐當地秘密美食　「台中·宮崎祭」活動開跑

被指「握手跳過韓國瑜」　侯友宜斥抹黑

被指「握手跳過韓國瑜」　侯友宜斥抹黑

國三生遭同學割頸命危　校方：盼外界集氣

國三生遭同學割頸命危　校方：盼外界集氣

結合音樂家企業家愛心　中醫大附醫藉悠揚樂音撫慰人心

結合音樂家企業家愛心　中醫大附醫藉悠揚樂音撫慰人心

關鍵字：

台中松竹路馬路鴿子鴿舍棄養北屯影音

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面