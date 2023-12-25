上百鴿子「家被剷平」傻留原地多隻遭路殺　飼主駁棄養：是落勾仔

記者許權毅／台中報導

台中市某空地疑似因為一名鴿子飼主將土地出租，鴿舍拆除後，有大量鴿子沒被好好安置，在原地覓食，造成多隻遭路殺。當地里長指出，該名飼主喊冤稱，當時要拆掉鴿舍時，就有安置好一大批，現有的應該是「落勾欸」，當時來不及沒飛回來。動保處則表示今日有前往捕捉，但該地正在施工，大部分鴿子已經不在現場。

▲▼台中市昨日傳出一處空地有大量鴿子遭棄，還不斷往馬路行走，造成車輛撞上。（圖／記者許權毅攝）



本站昨日報導「獨／主人把地租掉...上百鴿子「家沒了」傻留原地 多隻慘遭路殺」，位在台中市北屯區松竹路三段一處空地，近日有大量鴿子出沒，且不斷往馬路上走去，不只造成鴿子被路殺，還有多車駕駛受驚，相當危險，疑似是一名飼主將原有鴿舍拆除，未好好安置鴿子所致。

▲該名飼主向里長表示，當時就已經處理安置好一批鴿子，並無棄養，現場鴿子是當時來不及飛回來，後來才出現的。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾指證歷歷，飼主應是把土地出租，把鴿舍給拆除，曾向飼主說，應該要把鴿子處理好，不過對方僅承認少量鴿子是自己的。民眾也說：「他說只有幾隻有戴腳環是他的，這些鴿子其實很漂亮，很可憐。」

▲動保處今日要前往捕捉，但因現場在施工，鴿子都已經飛走。（圖／臺灣鸚鵡保護協會理事長林姿余提供）



昨日經媒體批露此事後，已經由多方聯繫該名飼主。據了解，該名飼主已經搬離，他向仁和里長稱，當初要拆除時，已經有安置好一批鴿子，並無棄養，現有鴿子應該是當時來不及飛回來，等鴿舍拆完後才又飛回來。

里長表示，現在已經由動保處、區公所等前往了解，盡快捕捉安置好鴿子，也會加派守望相助隊前往巡視，避免鴿子又跑進馬路，造成用路人危險，也避免鴿子遭撞亡。

▲▼鴿子在松竹路約200公尺附近出現，造成人車危險。（圖／記者許權毅攝）



台中市政府動保處長林儒良指出，是否依動保法開罰，仍待調查釐清，若鴿子闖入馬路造成人員傷亡，並且能夠確認鴿子飼主是誰，可循民事求償。今日有派員前往捕捉，惟現場是工地施作，鴿子大多已經飛離現場。此外，若依照鴿子習性，該名飼主所稱「來不及飛回來」是有可能。