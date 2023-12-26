愛上180cm羽球男遭拒！女脫衣怒喊：為什麼不跟我做　想硬上慘了

▲台中潘姓女子愛戀羽球社男社員未果，竟約他到住處想硬上，挨告被判刑1年7月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中潘姓女子參加羽球社團，迷戀180公分高的男社員阿偉(化名)，竟假藉要送他球拍，誘他到住處房內，隨即脫掉上衣，強勾阿偉脖子將他推倒上床，不管阿偉嚇得直喊「我不要啦！我真的不要啦！」，脫他衣服強吻、摸下體，經阿偉奮力掙扎逃脫，報警處理。台中高分院審理，依強制性交未遂處1年7月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，潘女參加羽球社團認識男社員阿偉，幾次對他示好都遭婉拒。去年5月11日晚間10點許，潘女藉口要送他一支羽球拍，邀阿偉來住處，請他跟她進房間挑選球拍，見阿偉選完球拍就要走人，潘女隨即脫掉上衣，用手強鉤阿偉頸部滾到床上。阿偉驚嚇掙扎起身，又被潘女推回床上並用身體壓制，潘女一邊掀開阿偉衣服強吻，一邊摸他下體，過程阿偉邊拿手機錄音自保邊奮力抵抗，最後終於趁隙逃脫，報警處理。

全案審理時，潘女辯稱「當時什麼事情都沒有發生」、「他精神有問題與我沒有關係」，雖承認有在房間親阿偉，但認為阿偉沒有抗拒，她只是想和阿偉做愛而已。潘女律師則說，阿偉將近180公分高，體型和潘女有差距，如果阿偉不願意，潘女怎麼可能壓制他，可見雙方是合意，而且案發後阿偉和潘女仍舊有聊天、參與球隊活動，看起來並無創傷。

阿偉則證述，當時他拿了球拍想離開，潘女立即把球拍丟到一旁，把門壓上上鎖，並脫掉白色寬鬆T恤，露出黑色内衣，勾著他脖子往床上倒，他因不想碰到潘女，死命用2手撐在床面，勉力用膝蓋頂著床站起來，潘女仍掛在他脖子上，並趁他找包包時，用力再把他推回床上。

阿偉表示，他一往後倒在床上，潘女就撲上來壓制他強吻、摸下體，他只好把雙腳捲曲、2隻手交叉護在胸前保護自己，過程他一直喊「放開喔、我很熱、我沒有想要」，後來潘女開始崩潰，生氣的說為什麼不跟她做愛，最後他趁隙衝出門外，到門口時潘女又壓門阻擋，經他用力推門終於逃離潘女住處。

阿偉說，他才剛到家，就接到潘女傳一張她手腕的照片給他，說他拉門時讓她受傷的，也對他道歉「對不起，我今天失態了，希望不要在意」。案發時潘女還說「跟我做愛一次」，但他完全沒有想和潘女發生關係，只覺得非常驚嚇又憤怒，因為潘女一直想強脫他衣服，害他腋下被衣服勒到腫了一塊。

台中高分院審理，認為阿偉對於遭潘女性侵害的情節描述前後一致，如果不是親身經驗，難以有那麼清楚的指證，且根據阿偉和潘女的LINE對話，兩人先前互動良好，並無誣陷潘女的必要，案發時錄音也顯示，阿偉一直喊「我不要啦！我真的不要啦！我真的不要！」，潘女也回應「我知道你不要！」，卻仍想硬上，且犯後否認犯行，毫無愧色，沒對阿偉做出任何補償，依強制性交未遂，處潘女1年7月徒刑，全案還可上訴。