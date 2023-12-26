俄籍辣媽跑聖誕趴弄丟外套錢包！警10mins找回　她讚：不可思議

記者許權毅／台中報導

一名俄羅斯籍女子Iana Korotkova（音譯：亞娜）24日帶著小孩來台中參加聖誕趴，不料將外套跟錢包遺漏在計程車上，嚇得她趕緊報案。經警方調閱監視器，聯繫到該名運將，他也正好發現有遺失物，馬上將物品送回，警方不到10分鐘就幫Iana找回貴重物品，讓她豎起大拇指大讚「不可思議」。

▲一名俄羅斯籍的女子Iana（左）24日到台中參加活動，不慎掉落外套跟重要物品，趕緊向警方說明款式，與友人（右）的相似。（圖／記者許權毅翻攝）



年約30多歲俄羅斯籍的女子Iana24日傍晚報案，向警方稱，剛搭乘高鐵從新竹南下台中，帶著小孩到北區運動中心參加友人舉辦的平安夜聖誕趴，不料在計程車上掉了一件毛絨外套，裡頭還有錢包、居留證等重要證件，若遺失會相當麻煩，才尋求警方協助。

▲▼結果警方10分鐘後就幫忙找回，讓她大讚台灣警察不可思議，比出大拇指。（圖／記者許權毅翻攝）



Iana還找來朋友，用頗流暢的中文向警方解釋款式、顏色，以及錢包品牌等，相當著急。第二警分局永興所員警得知後，先安撫Iana情緒，協助調閱附近路口監視器，馬上就找到該輛計程車。

▲Iana表示，錢包裡面有居留證等重要證件，若弄丟相當麻煩，很感謝警方幫忙。（圖／記者許權毅翻攝）



警方順利聯繫上計程車後，該名運將也正好發現車上有遺失物，馬上開回運動中心，將物品原封不動交還。Iana看見重要物品不到10分鐘就被尋回，直呼台灣警察「不可思議！」

第二分局長周俊銘表示，警察服務不分國籍，藉由這次協助外籍民眾解決難題，讓外國人對警察留下好印象，是最好的國民外交。