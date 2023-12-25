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品嚐宮崎人的秘密美食　「台中·宮崎祭」活動開跑

▲「台中·宮崎祭」美食活動，讓民眾也能在台中品嚐到在地宮崎人的秘密美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「台中·宮崎祭」美食活動，讓民眾也能在台中品嚐到在地宮崎人的秘密美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲台鐵海線有個百年車站「日南車站」，遠在1323公里外的日本宮崎縣日南市，JR九州日南線上也有個「日南車站」，藉以同名車站兩地延續共同推廣鐵道觀光的友好互動，從鐵道拓展到美食範疇，於12月20日起維持一個月「台中·宮崎祭」美食活動，民眾也能在台中品嚐到在地宮崎人的秘密美食。

宮崎縣位於日本九州南部，以美麗的海岸線與峽谷等景致馳名除了宮崎牛，宮崎縣的日向夏、燒酎等特色物產也在台擁有高知名度，由宮崎縣政府特別精選「夢幻鹽香料」、「平兵衛醋」、「宮崎辣味噌」等精緻物產，攜手《台灣米其林指南 2023》推薦餐廳鳥苑地雞燒、脂·板前燒肉，以及脂·板前鍋物、株式会社若廣、淡粹、紅巢燒肉工坊等知名餐廳，透過美食推廣宮崎特色物產。

入選《臺灣米其林指南2023》推薦餐廳的鳥苑地雞燒、脂·板前燒肉，以及脂·板前鍋物、株式会社若廣、淡粹、石庭兼六園日本料理鐵板燒、大江戶町鰻屋公益店、紅巢燒肉工房、堁夏咖啡、Trois三一法式料理、Openjoynt | 拓幸良品、梨子咖啡館崇德店、水相餐聚苑共10家以上餐廳，藉以餐廳特色料理再結合宮崎縣物產，帶來期間限定料理與飲品，分別於12/20起陸續供應。

台中燒肉店林立，標榜CP值超高，日本A5頂級和牛皆可以57折優惠價享用、獨家麻辣牛甕肉等話題掀起燒肉新風潮的紅巢燒肉工房，於「台中・宮崎祭」活動期間，只要點極致全牛套餐，即贈送「井上酒造 平兵衛醋利口酒」、「井上酒造 檸檬利口酒」20ml試飲。

台中・宮崎祭 參與店家名單
脂·板前燒肉｜0909 176 606、台中市西區五權六街61巷1號
脂·板前鍋物｜0909 535 606、台中市西區中美街14號
株式会社若廣｜0928 589 381、台中市西屯區上石路31號
淡粹｜0933 739 154、台中市西區精誠六街1號
鳥苑地雞燒｜ 04 2326 2080、台中市西區忠明南路48號
石庭兼六園 日本料理鐵板燒｜04 2258 4855、台中市西屯區河南路四段183號
大江戶町鰻屋 公益店｜04-23822266 台中市南屯區公益路二段725號
紅巢燒肉工房｜04 2255 9258、台中市南屯區公益路二段836號
堁夏咖啡｜04 2259 8333、台中市西屯區惠來路二段101號6樓
水相餐聚苑｜04 2426 4288、台中市北屯區經貿三路二段100號
Trois三一法式料理｜0910 557 730、台中市北屯區崇德一路53號
Openjoynt拓幸良品｜04 2235 6418、台中市北區崇德路一段503巷18號
梨子咖啡館 崇德店｜04 2249 0399、台中市北屯區崇德路三段1號

▲「台中·宮崎祭」美食活動，讓民眾也能在台中品嚐到在地宮崎人的秘密美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「台中·宮崎祭」美食活動，讓民眾也能在台中品嚐到在地宮崎人的秘密美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

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日南車站台中美食活動台中·宮崎祭

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