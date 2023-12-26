邱毅稱賴萬里老宅佔國有地　國產署聲明打臉：民國29年迄今均為私有

▲賴清德萬里老宅。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨前立委邱毅指控，民進黨總統候選人賴清德萬里老宅是佔領國有地，而國產署則發聲明稿「該筆土地自民國29年迄今均為私有，從未屬國有」，民進黨立委林楚茵26日表示，萬里老家從來就不是國有地，真正占用國有地的是「顏寬恒、廖先翔、馬文君」，藍營一貫的選舉操作手法就是用不實謠言抹黑攻擊。

林楚茵批評，邱毅又來了！用不實謠言抹黑攻擊賴清德副總統，透過假訊息來打擊對手的選情，是藍營一貫的選舉操作手法。臉書整篇虛構造謠「萬里中福路84號土地取得，也就是成功將山坡保育地、礦區土地，由國有轉移為私有的過程，存在不法之嫌疑」，這全是惡意編造的故事。

今天早上國產署發出新聞稿指出：「經國有財產署調閱土地登記資料，該筆土地自民國29年迄今均為私有，從未屬國有，亦無取自國有情事。」

林楚茵強調，萬里老家從來就不是國有地，真正占用國有地的是「顏寬恒、廖先翔、馬文君」，而台中市政府、新北市政府、南投縣政府，接連成為罔顧民意的護航手！國民黨的DNA就是竊佔國有地+占地蓋豪宅+市長護航。

林楚茵提醒，依據國產署的公文，南投縣府12月15日就應該回復國產署「馬家莊園得否申請興建農舍及補辦建築執照」，今天是12月26日，已經延遲了11天，南投縣長許淑華別只想護航馬文君，刻意拖延，或是只忙著輔選忘記南投縣長才是你的工作。

林楚茵呼籲，請媒體朋友一起追蹤，不讓馬文君以為「選完就過關」，違建就沒事。許淑華是南投縣民的縣長不是馬文君的遮羞布，南投縣長許淑華快回應國產署的說明，國有土地不容國民黨圈地。

