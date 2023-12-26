快訊／賴清德、侯友宜、柯文哲三人到場　政見會二度交鋒2點登場

▲第16任總統候選人電視政見發表會，賴清德到場。（圖／記者徐文彬攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統政見發表會於今（26）日登場，由《中視》轉播，表定2點開始的政見會，三位候選人都在下午1點前就到場，侯柯2人身著色系雷同的領帶及西裝，賴清德則身著深藍色西裝及紫色領帶，面對媒體三人皆笑而不答、快步入場。

今日下午2時將舉行第二場公辦總統政見發表會，全程共計100分鐘，分為三輪發言，每輪每人皆有10分鐘可發表政見。第三場政見發表會將於周四（12月28日）晚間7時舉行。

在首場政見發表會中，侯友宜火力全開，猛攻民進黨執政以來種種問題；賴清德則是邊打侯友宜不忘批評柯文哲，也藉此拆彈飽受爭議的老家違建，拋出願把房子交付公益信託；柯文哲則一改「大砲風格」，面對藍綠攻擊打不還手、罵不還口，較專注於之前提過的政策論述，與對手鮮少互動。

柯文哲12點46分率先抵達，身穿黑色西裝、繫銀藍色斜條紋領帶，並別國旗徽章，侯友宜49分隨後抵達，同樣身穿黑色西裝和銀藍色細條紋、斜條紋領帶，以及國旗徽章，兩人搭配意外色系雷同。

賴清德53分抵達，身著深藍色西裝、繫紫色領帶。入場時，柯被問及是否會主動發動攻擊，他僅蛤了一聲並笑而不答，至於侯賴兩人僅微笑向媒體揮手致意。