民進黨稱「凱旋苑租金年年漲價」　侯辦駁：未曾調漲

▲侯友宜南下高雄。（圖／記者吳奕靖攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨發言人張志豪25日翻出文化大學前校長吳萬益的聲明，指侯友宜的太太任美鈴當年堅持租金每年調漲5％。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰嚴正說明，凱旋苑自2019年由新壽公司租下代管後，租金未曾調漲，怒轟民進黨未經求證，即任意造謠，用來作為政治攻擊的惡劣行為，極為不齒，這更是對台灣的民主競爭環境造成嚴重的傷害。

侯友宜家族名下的「大群館」議題持續延燒，針對民進黨稱凱旋苑為惡房東剝削，陳柏翰嚴正表示，現在的「凱旋苑」已由新光人壽公寓大廈管理維護公司租下代管，一切租務、管理皆是由新壽公司向租客負責，侯友宜從未經手，對於民進黨為了選舉，及轉移賴清德老家工寮違建焦點，惡意抹黑、扭曲事實，令人感到遺憾。

陳柏翰表示，凱旋苑不是侯友宜的財產，是其夫人以繼承方式所取得的「特有財產」，依據民法第1031條規定，「特有財產」不是夫妻共同財產，只屬於繼承人的單獨財產。且凱旋苑是合法的建築，依法繳稅與申報，完全沒有逃漏稅，經歷扁市府至柯市府的公安檢查申報也都合法，每一張合約、發票都是證據，與賴清德的老家工寮違建、沒繳稅、沒申報完全不同。

陳柏翰指出，2018年新北市長選舉期間，侯友宜遭民進黨惡意攻擊，但所有抹黑，都被一張張合約、發票打臉；2018年7月19日，文化大學與「又昱公司」解約，不再承租「大群館」；至2019年，「大群館」改由新光集團旗下的「新壽公司」委管對外招租，並更名為「凱旋苑」，任何人皆可以承租，租金回歸市場機制，一切租務、管理皆是由新壽公司向租客負責。

另，針對對民進黨稱大群館變凱旋苑後，租金年年調漲，陳柏翰再說明，凱旋苑自2019年由新壽公司租下代管後，租金未曾調漲，歷年的租金從凱旋苑的臉書粉絲專頁都可以查得到，而契約委託人自2019年所租予新壽公司的租金，也完全沒有漲過價，對於民進黨未經求證，即任意造謠，用來作為政治攻擊的惡劣行為，極為不齒，這更是對台灣的民主競爭環境造成嚴重的傷害。