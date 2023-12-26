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韓國黑心攤商！知名水產市場賣「發霉爛掉的蟹腳」　高中生回家挨罵

▲首爾鷺梁津水產市場。（圖／CFP）

▲首爾鷺梁津水產市場。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

鷺梁津水產市場面積相當廣大，是首爾市區內知名度最廣的水產市場，然而日前一名高中生卻在此不幸遇上無良攤販！一名南韓網友發文控訴，她的兒子和朋友結伴前往鷺梁津水產市場購買松葉蟹，豈料回來時黑色袋子卻傳來濃烈的腥臭味，打開才發現蟹腳發黑、長滿黑色的霉菌。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓一名網友23日在網路論壇上發文，他表示兒子目前是就讀餐飲職業學校的高二男學生，日前兒子和朋友一同前往鷺梁津水產市場「見見世面」，沒想到3個小時後兒子返家時，卻拿著3包黑色塑膠袋，陣陣海鮮腐爛掉的腥臭味撲鼻而來。

網友表示，「我很好奇袋子裡裝的是什麼，一打開才發現裡面是松葉蟹蟹腳，我頓時嚇到說不出話來。根據我兒子轉述，（老闆）把蟹腳切成好幾塊後裝到袋子裡，當時我兒子沒辦法一一仔細檢查，以為黑色的點點只是沾染到其他東西。」

▲▼南韓網友的兒子在鷺梁津水產市場買到發霉的蟹腳。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友的兒子在鷺梁津水產市場買到發霉的蟹腳。（圖／翻攝自韓網）

從網友公開的相片可以看到，容器裡的松葉蟹蟹腳很明顯出現疑似發霉的黑色斑點，且容器裡也出現疑似遭到汙染的異物。

網友透露，當時他的兒子只覺得該攤商販賣的松葉蟹在量、價格上十分划算，才決定買下來，「沒想到（老闆）竟然把看起來乾淨、沒有發霉的松葉蟹蟹腳蓋在最上層，甚至隔壁攤位的老闆還慫恿我兒子，與其買1公斤、還不如直接買2公斤更划算。雖然我兒子目前還是欠缺社會經驗的高中生，但想到這裡還是覺得很傷心。」

網友在文內感嘆，「搭公車、電鐵過去那裡至少要花一個小時以上，我兒子被大人們做生意的話術欺瞞，以後對（鷺梁津水產市場）會有不好的回憶。他只是想嘗試做蟹腳料理，沒想到跑大老遠買回來的東西全部淪為廚餘。我兒子見我臉色不好，也只好承諾之後不會再去那裡第二次。」

網友對於攤商事後的處理態度感到非常憤怒，因為攤商事後竟然在電話中辯稱是「不小心的」、且表示對於蟹腳出現發霉的狀態「完全不知情」。網友事後透過通話軟體和攤商對質，表示兒子曾向他表示，記得買蟹腳的當下，上層的蟹腳看起來是乾淨的，顯然下層才是發霉的，明顯遭到攤商老闆刻意動手腳。

其他網友們感到不可思議，紛紛在底下留言，「這種一定要投訴才對」、「竟然靠賣廚餘來賺錢」、「就是因為這樣（騙人），才會不斷流失消費者」。

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