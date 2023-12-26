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單月僅售出6輛車！　現代汽車以台幣3000元賤賣俄羅斯工廠

▲Hyundai。（圖／路透）

▲現代汽車（Hyundai）以大約3000新台幣的價格賤賣俄羅斯工廠。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓現代汽車19日召開臨時董事會，批准了以1萬俄羅斯盧布（折合約14.5萬韓元；約新台幣3370元）的價格，將位於俄羅斯聖彼得堡的工廠Hyundai Motor Manufacturing Rus（HMMR）以及3年前向通用汽車收購的工廠，一併賤賣給俄國當地企業。現代汽車近一年在俄國市場銷量暴跌，最慘的時候單月只賣出6輛車。

根據韓聯社、朝鮮日報等韓媒報導，俄烏戰爭去年2月爆發至今將滿2年，現代汽車俄羅斯工廠HMMR去年3月迄今已停產近2年，加上多國對俄羅斯制裁、盧布重貶，工廠很難繼續維持下去，因此選擇認賠，向俄國投資公司Art Finance出售股份。

報導指出，HMMR由現代汽車與起亞汽車（Kia）分別持股70%與30%，但兩家公司的股份將一併轉讓，另外這價值1萬盧布的合約還包含現代汽車於2020年以500億韓元（約新台幣11.9億元）收購的美國通用汽車（GM）聖彼得堡工廠。

▲▼現代（Hyundai）IONIQ 5純電SUV，獲得有印度汽車產業奧斯卡獎之稱的印度年度汽車（ICOTY）頒發2024年綠色汽車獎。（圖／達志影像／newscom）

▲現代IONIQ 5純電SUV，獲得有印度汽車產業奧斯卡獎之稱的印度年度汽車（ICOTY）頒發2024年綠色汽車獎。（圖／達志影像／newscom）

據報導，HMMR目前帳面市值約4100億韓元（約新台幣98億元），合約中還納入現代汽車可於2年內回購股份的限制條件，但回購時需要重新進行交易協商。然而，出售工廠並不代表現代汽車完全撤出俄羅斯市場，因為當地銷售法人將維持運作，繼續進行已售出車輛的售後服務等業務，加上可於2年內再買回股份，意味著俄烏戰爭結束後，有可能再次進軍俄國市場。

報導稱，HMMR於2010年9月竣工、2011年起投產，是現代汽車當時花5400億韓元（約新台幣129億元）投資的第6個海外工廠，俄羅斯總統普丁還親自出席了竣工儀式。現代汽車在俄羅斯的產量2021年達到23.4萬輛，同年8月以27.5%市占率搶下當地單月銷售第一的紀錄，受戰爭等因素衝擊，去年最低銷售量2892輛，暴跌到今年8月僅售出6輛車，9月也只賣出10輛。

據分析，現代這次出售工廠是為了減少因停產而造成的損失，所以比起交易的實際價值更具有象徵意義。事實上，不僅是現代汽車，非俄羅斯本土企業的銷售量多已大幅減少，豐田、日產、雷諾、賓士、福特等其他整車企業也透過類似方式從俄羅斯撤出。不過俄烏戰爭前後，未參與西方制裁的中國汽車公司在俄國市占率已從7%，擴大成長了7倍以上。

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