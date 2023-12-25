謝典林表態！總統挺侯康　政黨票稱「擺脫藍綠惡鬥」投民眾黨

▲退出國民黨的彰化縣議長謝典林。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

彰化縣議長謝典林日前到台北拜會前立法院長王金平，會後受訪時透露，25日會正式做表態。果不其然，謝典林今傍晚指出，面對總統及立委選舉，他支持憲政體制修改為內閣制，實現政黨輪替及政權和平轉移，請大家總統票投侯康配，不分區政黨票投民眾黨。

原為國民黨籍的謝典林為支持鴻海集團創辦人郭台銘參選總統，日前決定退出國民黨，不過，前立法院長王金平接下國民黨總統候選人侯友宜全國後援總會總會長後，便邀力挺郭台銘的縣市議會議長聚餐，請他們支持侯友宜，謝典林當時話未說死，只說今（25）日會表態。

謝典林傍晚在臉書貼文指出，大家都非常關心他對總統及立委選舉的態度，而民主自由是台灣最寶貴價值，投票結果必須要實現深化民主、鞏固民主。

謝典林表示，台灣已出現3次政黨輪替及政權和平轉移，這是台灣傲視第三世界的成就，也是他對總統立委選舉投票結果的期待，迎接第4次政黨輪替、政權和平轉移，也是他從今年初努力不懈目標。

謝典林說，民主政治是多種少數意見的呈現，為保障民主政治多元化發展，支持把台灣憲政體制修改為議會內閣制，改變總統有權無責的樣貌，落實分權制衡與責任政治。

最後，謝典林籲，總統選票支持國民黨提名的「侯康配」，立委選舉不分區政黨票請支持台灣民眾黨，至於區域立委選票請支持國民黨推出的立委候選人，也希望他的公開表態，有助實現政黨輪替及政權和平轉移，3黨不過半，讓台灣擺脫藍綠惡鬥漩渦。