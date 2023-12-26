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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首投族心聲曝光　對政治無感最在意「二高一低」

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選第二場政見發表會將在今日（26日）下午2時登場，這次大選「年輕人」被認為是選情關鍵，但對於20歲至24歲的首投族來說，他們沒有傳統政黨傾向，對政治也比較無感，比起地緣政治問題，他們更在意3件事，分別為高房價、高物價、低薪資。

▲▼2022九合一選舉,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲這次大選，選民較為關心高房價、高物價、低薪等問題。（資料照／記者李毓康攝）

根據《聯合新聞網》報導，25名首投族受訪時提到，目前年輕族群對於「二高一低」感到不滿，也就是高房價、高物價、低薪資，他們沒有傳統政黨傾向，對於政府弊案頻傳感到難以認同；此外，比起地緣政治議題，年輕族群更為關心薪資議題，認為就算基本工資調漲，公司也不會幫員工加薪，反而是物價、房價一直上漲。

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜提出侯康貸政見。（資料照／記者林敬旻攝）

而總統大選第一場政見發表會已在20日舉辦，第二場將在今日（26日）下午2時登場。國民黨總統候選人侯友宜在第一場政見發表會中表示，台灣目前的痛苦指數創下10年新高，有六成民眾覺得需要政黨輪替，若他當選，絕對不容許弊案發生，會成立特偵組，重建信任；至於低薪、高房貸問題，侯友宜提出「侯康貸款」555方案，1500萬額度可以全額貸，並提供5年0.5％的利息補貼，讓大家能趕快買到房，租房部分則要求租金實價登錄，社會住宅由公家跟民間一起投資來蓋。

▲民進黨總統候選人賴清德出席海內外學術力信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德主張加薪、減稅，讓年輕人看見希望。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨總統候選人賴清德則提出4大使命，分別為保衛國家生存、守護2350萬人民的生命、照顧全國人民的生活、讓台灣這塊土地生生不息，主打落實「和平4大支柱行動方案」，強化全民保家衛國意識、強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，並持續壯大科技產業，推動半導體、人工智慧、低軌道衛星等產業，未來還會推動均衡台灣、國家建設計畫，擴大社會投資，以加薪、減稅、少負擔3原則讓年輕人看見希望。

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲希望進行司法改革。（資料照／記者湯興漢攝）

民眾黨總統候選人柯文哲主打「共榮社會，國家治理」，希望重整文官制度，高階文官與國營事業董監要用遴選的、要限制政治任命的人數，還要將立法院從並立制改為聯立制，廢考、監兩院實現三權分立，持續朝向內閣制發展，同時致力於司法改革，主張落實司法改革委員會，讓司法系統透明與公正，讓人民相信司法是公平正義的，其中吹哨者保護法、不法饋贈罪、司法關說罪、棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪要大力推動。

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