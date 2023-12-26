首投族心聲曝光　對政治無感最在意「二高一低」

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選第二場政見發表會將在今日（26日）下午2時登場，這次大選「年輕人」被認為是選情關鍵，但對於20歲至24歲的首投族來說，他們沒有傳統政黨傾向，對政治也比較無感，比起地緣政治問題，他們更在意3件事，分別為高房價、高物價、低薪資。

▲這次大選，選民較為關心高房價、高物價、低薪等問題。（資料照／記者李毓康攝）

根據《聯合新聞網》報導，25名首投族受訪時提到，目前年輕族群對於「二高一低」感到不滿，也就是高房價、高物價、低薪資，他們沒有傳統政黨傾向，對於政府弊案頻傳感到難以認同；此外，比起地緣政治議題，年輕族群更為關心薪資議題，認為就算基本工資調漲，公司也不會幫員工加薪，反而是物價、房價一直上漲。

▲侯友宜提出侯康貸政見。（資料照／記者林敬旻攝）

而總統大選第一場政見發表會已在20日舉辦，第二場將在今日（26日）下午2時登場。國民黨總統候選人侯友宜在第一場政見發表會中表示，台灣目前的痛苦指數創下10年新高，有六成民眾覺得需要政黨輪替，若他當選，絕對不容許弊案發生，會成立特偵組，重建信任；至於低薪、高房貸問題，侯友宜提出「侯康貸款」555方案，1500萬額度可以全額貸，並提供5年0.5％的利息補貼，讓大家能趕快買到房，租房部分則要求租金實價登錄，社會住宅由公家跟民間一起投資來蓋。

▲賴清德主張加薪、減稅，讓年輕人看見希望。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨總統候選人賴清德則提出4大使命，分別為保衛國家生存、守護2350萬人民的生命、照顧全國人民的生活、讓台灣這塊土地生生不息，主打落實「和平4大支柱行動方案」，強化全民保家衛國意識、強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，並持續壯大科技產業，推動半導體、人工智慧、低軌道衛星等產業，未來還會推動均衡台灣、國家建設計畫，擴大社會投資，以加薪、減稅、少負擔3原則讓年輕人看見希望。

▲柯文哲希望進行司法改革。（資料照／記者湯興漢攝）

民眾黨總統候選人柯文哲主打「共榮社會，國家治理」，希望重整文官制度，高階文官與國營事業董監要用遴選的、要限制政治任命的人數，還要將立法院從並立制改為聯立制，廢考、監兩院實現三權分立，持續朝向內閣制發展，同時致力於司法改革，主張落實司法改革委員會，讓司法系統透明與公正，讓人民相信司法是公平正義的，其中吹哨者保護法、不法饋贈罪、司法關說罪、棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪要大力推動。