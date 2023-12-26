人生沒有後悔藥　趙少康霸氣拒被摸頭！李登輝鞠躬都留不住他

記者李芸樺／台北報導

各位觀眾！永遠的政治金童趙少康駕到！趙少康大哥聊起當年擔任環保署長時，一次國外出差回台後，黨內選舉及人事佈局風雲變色，他發現「兄弟都被幹掉了」，講義氣的他氣得決定辭官共進退，儘管李登輝察覺異狀，向他鞠躬表示代表台灣人民感謝他﹑國家未來需要他，他仍認為道不同不相為謀，霸氣求去！

▲國民黨副總統參選人趙少康和民眾打招呼。（圖／《豈有此呂》）

趙少康還起身對著主持人呂捷鞠躬還原當時現場，呂捷被震懾的抖了一下往後退！趙少康被問到會不會後悔？他帥氣地說：「人生沒有後悔藥」

▲趙少康侃侃而談多年從政理念和經歷。（圖／《豈有此呂》）

趙少康口才辨給當然不在話下，轉述父親兩度被共產黨匪幹俘虜，躲開槍﹑跳車﹑爬樹逃生的奇聞趣事，更是活靈活現！而學業成績優異的他，竟也有差點被中一中退學的過往，原來是他覺得老師教太爛，竟踩地板鼓譟「鬧教室」！

▲趙少康說笑話和故事功力也是一流，讓呂捷聽得樂不可支。（圖／《豈有此呂》）

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念，表示不怕輸贏的性格和南部鄉親阿殺力風格相像，他的「氣口」也和嘉義出身的侯友宜合拍，因此要一起打造東方瑞士，創造讓年輕人也能買得起房的環境，Make Taiwan Great Again～

想知道更多侯康配的政見論述以及趙少康的精彩人生，請鎖定12月26日下午1:10的《豈有此呂》！