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回溫了！明起「雨區逐擴全台」　跨年元旦降溫「挑戰冷氣團」

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▲明天南方雲系北移，除南部外，晚間各地也有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(26日)清晨在大陸冷氣團及輻射冷卻加持下，今天最低溫出現在新竹峨嵋5.3度，不過白天過後冷氣團減弱，氣溫將回升，明天起雲系接近，南部有局部短暫雨可能，周四東北季風接力襲，北東有雨，跨年元旦又有一波降溫，可能接近冷氣團等級。

氣象達人彭啟明表示，今日白天隨著冷氣團減弱，氣溫回升，高溫預計北部、東北部20-25°C，中南部23-26°C；今天各地大致穩定，晴到多雲，宜蘭因風向可能多雲偶有短暫雨。明天起雲系增多，特別是南部可能有短暫雨，周四東北季風略增強，注意局部短暫雨，特別是迎風面。周五環境水氣減少，但北部及東部仍有降雨，其餘地區晴到多雲。

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天氣風險公司分析師方俊元則表示，今天這波冷空氣開始減弱，預估白天高溫就會開始回升，預估北部、東北部可上升到20到25度，中南部則是23到26度，搭配著清晨低溫情形，日夜溫差非常明顯。至於在天氣方面，今天各地都相當穩定晴到多雲，只有宜蘭受環境風向影響仍是雲量較多，甚至有短暫降雨可能。

明天台灣附近為東北至偏東風環境，並且在南海逐漸中層有雲系在逐漸接近，方俊元指出，首先會受到影響的就是南部地區，雲量會逐漸增多，不排除也有局部短暫降雨的可能，甚至到了晚間，各地的雲量都會增多，降雨的機會也會略提升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

周四東北季風略增強，但主要還是受到南方北上的水氣影響，方俊元說明，各地天氣都是多雲有局部短暫雨的天氣，不過降雨較明顯還是會以迎風面地區北部、東北部的地形降雨為多。到了周五環境水氣有減少的趨勢，但在北部及東半部仍是會有迎風面降雨的型態，其餘地區則是晴到多雲較穩定的天氣。

至於跨年元旦天氣，彭啟明表示，跨年元旦當天應該會是降溫的情境，不是會到寒流很冷，可能接近到冷氣團14度的等級。但這幾天回溫很舒適，再度降溫，感受上會冷的感覺。還好北部東半部，東北季風型態，水氣雖有，不是太多。

不過彭啟明也指出，今年冬天超過7天以上的溫度預測，變動度非常高，主要是台灣位於冷高壓的邊緣，稍微甩尾一下，變化就很大。就像是射箭，10公尺或20公尺，準確度是有差別的。

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