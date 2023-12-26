明晚到周四「天氣最差」！全台變天　冷空氣襲2波「周四有望降雪」

▲跨年和元旦還有一波較強冷空氣南下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(26日)白天回暖，不過未來一周仍有2波冷空氣，一波從周三入夜影響到周五，另一波較強冷空氣則是跨年、元旦來襲；受南方雲系及東北季風影響，明晚到周四是未來一周天氣最不穩定的時候，各地都有降雨機會，周四若低溫和水氣可配合，3500公尺以上高山有降雪機率。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天白天冷氣團減弱，未來一周不會像上周那麼冷，不過未來一周有兩波冷空氣，一波是周三晚上影響到周五，另一波跨年開始影響，跨年冷空氣強度會比周三這一波強。

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今天白天氣溫回升，西部24到25度，東半部22到23度，各地日夜溫差大；明天溫度將比今天更暖和，西部溫度上升26到27度。

不過明天晚上將有另一波東北季風增強，且會影響到周五，伍婉華表示，明晚開始到周四、周五，溫度型態類似，周四各地天氣不穩定，各地溫差4到5度，這波東北季風自周三晚上影響到周五，低溫不會像前幾天那麼冷，馬祖13度，金門16度，北部、東北部18度，其他地方19到20度。

周六冷空氣減弱，各地溫度回升，周日跨年又有另一波冷空氣影響，伍婉華表示，跨年這波冷空氣比較強，31日到元旦各地溫度逐漸下降，元旦金馬12到13度，北部、東北部14到15度，中部16度，其他各地18度，沿海、近山區會更冷，至於這波冷空氣是否達大陸冷氣團強度，氣象署將持續觀察，除低溫下降外，高溫跨年元旦也將逐漸下降，連中南部高溫都會降到23度左右。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

天氣方面，今冷空氣減弱，今天白天到明天白天天氣穩定，今天僅東南部、恆春半島零星短暫降雨，其他各地可見陽光。

伍婉華指出，明天東半部、恆春半島零星短暫雨，明晚南方雲系像北移動，加上東北季風影響，明晚開始到周四是未來一周天氣最不穩定的時候，周三、周四南方雲系北移，東北季風影響下，各地雲量增多，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地、澎湖、金門有零星短暫降雨機率；周五東北季風依舊影響，但水氣漸漸減少，北部、東半部有短續降雨，其中東北部可能出現局部大雨，其他地方雨停。

周六開始東北季風減弱，伍婉華表示，周日到元旦受另一波東北季風或更強冷空氣影響，天氣比較乾，跨年和元旦降雨以基隆北海岸和東半部為主，其他地方天氣不錯。

至於降雪機率，伍婉華說明，水氣最多的一天在周四，高山還是比較冷，周四要看南方雲系水氣能否配合低溫，若可配合，周四3500公尺以上高山有降雪機會。