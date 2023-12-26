2024元旦巧遇19年一次天赦日　求財、求姻緣方法公開

▲跨年迎曙光。（圖／觀光局提供）

圖、文／CTWANT

目前時序已經進入2023年最後一周，2024年的元旦也即將到來。而命理師柯柏成也在FB發文表示，2024年的元旦剛好是天赦日，屬於19年才有一次的機會，如果民眾有追求業績、姻緣者，千萬不要錯過這次的機會。

命理師柯柏成在臉書上發文表示，在2024年1月1日元旦的清晨，5至7點這個卯時，在奇門遁甲術裡正好是「玉女乘龍遊海格」吉祥的貴人奇格時間，特別適合女性的朋友求貴人，在事業或學業上來年都能得到有力貴人的幫忙。

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柯柏成也表示，缺業績的業務更可以試看看這個秘訣，在除夕前都可以獲得不錯的貴人幫忙讓業績衝上來，如果站在凱達格蘭大道面對總統府參加升旗，就正好面對西方佔到這個格局的大好時機，可以沒有跨年活動，但是這個迎接吉祥格局的時間方式千萬別錯過。

除此之外，柯柏成提到，元旦的卯時同時是奇門遁甲裡天地盤的丁壬合，鼓勵夫妻情侶結伴參加總統府前升旗典禮，感情可以更加甜蜜，還是單身尋找另一半的更該參加，途中就有可能遇到緣定的對象。

如果是打算在新年度求職或者業務上需要簽約的朋友，可以隨身帶上三個自己的印章(建議材質要好一點的，避免價格低廉的木頭章)參加升旗，在來年要去面試或簽約隨身帶著印章，可以為自己增加好運。

柯柏成解釋，參加升旗典禮是為了聚集的人氣，這一點是利用這個時間格局的好方法，如果所在地的縣市政府舉辦的升旗典禮，沒辦法面對西方升旗，其實還是可以參加升旗典禮的，只需要在人群聚集等待升旗的時間，面對西方至少15分鐘就可以，或坐或站都沒有關係，只是正好總統府的面對升旗方位不用刻意多做什麼就可以占盡天時地利及人和。

柯柏成也提醒，除了這個大好格局時間外，按往例都可以煮錢水，或者是去寺廟拜拜許願，願望都特別容易實現。

但是柯柏成也提到，既然這一天名為天赦日，就是玉皇大帝大赦天下的日子，因此我們最好也要素食一天，為了自己過去的罪障懺除的好方法，上次天赦日所煮錢水留下的硬幣，這一天就可以捐出去，可以多選擇名氣不大但確實有在做事情的社福團體，讓自己的福分擴散出去到各個角落。

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