明晚起「全台有雨」　跨年可能又有冷氣團

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，跨年元旦當天應該會是降溫的情境，不是會到寒流很冷，可能接近到冷氣團14度的等級。天氣風險天氣分析師方俊元則說，周三晚間各地雲量都會增多，降雨機會也會略提升。

方俊元指出，今天清晨在大陸冷氣團持續影響下，加上雲量較少的情形，西半部輻射冷卻現象相當明顯，低溫極值在新竹峨嵋5.3度，次為苗栗頭屋6.0度，然後是雲林7.7度，感受上相當寒冷。

▼跨年可能有冷氣團。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



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方俊元說，今天這波冷空氣將開始減弱，白天高溫就會開始回升，預估北部、東北部可以上升到20-25度，中南部則是23-26度，搭配著清晨低溫的情形，可以說是日夜溫差非常明顯；至於在天氣方面，今天各地都相當穩定晴到多雲，只有宜蘭受環境風向影響仍是雲量較多，甚至有短暫降雨的可能。

方俊元提到，周三台灣附近為東北至偏東風環境，並且在南海中層有雲系逐漸接近，首先會受到影響的就是南部地區，雲量會逐漸增多，不排除也有局部短暫降雨的可能，甚至到了晚間各地雲量都會增多，降雨機會也會略提升。

方俊元分析，周四東北季風有略增強趨勢，但主要還是受到南方北上的水氣影響，各地天氣都是多雲有局部短暫雨的天氣，但降雨較明顯還是會以迎風面地區的地形降雨為多；到了周五環境水氣有減少的趨勢，但在北部及東半部仍是會有迎風面降雨的型態，其餘地區則是晴到多雲較穩定的天氣。