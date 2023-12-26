今晨5.5℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

14縣市低溫特報，元旦3天連假天氣出爐！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的5.5度。氣象署預報員劉沛滕表示，周三晚至周四水氣較多；周日跨年起東北季風增強，東半部、基隆北海岸和大台北東側有少部分降雨。

►低溫特報：

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【橙色燈號（非常寒冷）】



新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】



新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨冷氣團加上輻射冷卻影響，竹苗有出現6度左右低溫，白天冷氣團減弱，氣溫明顯回升，今日白天到周三白天大部分地區天氣穩定。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕說，周三有水氣從南邊慢慢移上來，恆春半島白天就會下雨，而東半部也有局部降雨，晚起加上東北季風增強，到周四是水氣較多時間，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，中南部平地雲多也有零星降雨機率，周五北部、東半部仍有局部降雨；至於這波東北季風，低溫沒明顯太大變化，北部還有18度。

劉沛滕表示，周六天氣恢復穩定、氣溫回升；周日跨年到下周二東北季風影響，北部低溫15度上下，東半部、基隆北海岸和大台北東側有少部分降雨。