民進黨狂打凱旋苑　侯辦轟「轉移賴宅違建焦點」抹黑扭曲事實

▲民進黨狂打凱旋苑，侯辦酸「轉移賴宅違建爭議」才抹黑扭曲事實。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑，近日遭到綠營抨擊「一坪租金比101還貴」，甚至質疑他是惡房東剝削學生。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰25日表示，「凱旋苑」早已委外代管，侯友宜從未經手管理，民進黨為了選舉及轉移賴清德老宅爭議焦點，惡意抹黑、扭曲事實，令人感到遺憾。

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰25日晚間表示，針對凱旋苑爭議，凱旋苑早已由新光人壽公寓大廈管理維護公司租下代管，一切租務、管理皆是由新壽公司向租客負責，侯友宜從未經手管理，對於民進黨為了選舉及轉移賴清德老宅爭議焦點，惡意抹黑、扭曲事實，令人感到遺憾。

▲侯辦表示，凱旋苑是合法的建築，依法繳稅與申報，沒有逃漏稅，與賴宅違建、沒繳稅、沒申報完全不同。（圖／記者林敬旻攝）

陳柏翰指出，凱旋苑也不是侯友宜名下財產，是侯夫人透過繼承方式取得的「特有財產」，依民法規定「特有財產」不是夫妻共同財產，只屬於繼承人的單獨財產，且凱旋苑是合法的建築，依法繳稅與申報，完全沒有逃漏稅，從扁市府至柯市府一切檢查申報都合法，與賴宅違建、沒繳稅、沒申報完全不同。

陳柏翰質疑，2018年新北市長選舉時，侯友宜遭民進黨惡意攻擊，但所有抹黑，都被一張張合約、發票打臉。2018年7月19日文化大學與「又昱公司」解約，不再承租「大群館」，「大群館」因此在2019年改由新光集團旗下「新壽公司」委管，更名為「凱旋苑」且任何人皆可以承租，租金回歸市場機制，一切租務、管理皆是由新壽公司向租客負責。