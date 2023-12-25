王金平出手！馬英九、連戰任侯友宜後援會榮譽總會長　挺郭派歸隊

▲侯友宜凱道造勢晚會，王金平總會長致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院院長王金平本月初終於點頭接任「挺侯康全國後援總會」總會長，並展現黨內綿密人脈，邀請到國民黨前主席連戰、前總統馬英九等人出任榮譽總會長，36位副總會長，人選遍及黨內地方派系、議長系統、宗教團體，以及商業界代表，展現大團結氣勢。王金平強調，不論是榮譽總會長還是所有副總會長，大家都只有一個目標，就是全力動員，在明年1月13日下架民進黨政府。

王金平接任「挺侯康全國後援總會」總會長後，深知此次總統選舉攸關台海和平、國家發展、人民安全，國民黨肩負此重責大任，一定要展開前所未有的團結決心，只有全黨上下一致力挺總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，才能下架民進黨政府，為台灣和平、發展再創生機。

為促成全黨大團結，在王金平一一拜會、爭取下，前黨主席連戰、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前主席吳伯雄、前主席洪秀柱都欣然接任後援總會榮譽總會長職務；36副總會長更是義無反顧，投入這場撥亂反正的歷史之戰。

值得注意的是，36位副總會長名單中，前支持鴻海集團創辦人郭台銘角逐總統寶座的「挺郭派」人士皆回歸，包括前台東縣議會議長吳俊立、屏東縣議會議長周典論、前雲林縣長張榮味，以及花蓮縣立委傅崐萁。

宗教界人士則有明光法師，以及前金管會主委、現任法鼓山護法總會總會長張昌邦；農漁會系統則有中華民國農會理事長黃瑞吉；體育界則有中華民國體育運動總會榮譽會長張朝國；教育界則有前教育部長、現任臺灣教育大學系統總校長吳清基、臺北城市科技大學董事長鄭逢時、臺灣知識庫董事長邱昌其。

產業界則有冠軍建材集團董事長林榮德、燿華集團會長張平沼、異康股份有限公司董事長楊建綱、工信集團總裁潘俊榮，以及景岳生技股份有限公司董事長陳根德。