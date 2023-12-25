拉近年輕人距離　侯友宜承諾：當選後體育署升體育及青年發展部

▲國民黨總統候選人侯友宜今晚接受台視新聞「決戰2024台灣⼤未來」專訪。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（25）日晚接受台視新聞「決戰2024台灣⼤未來」專訪，期間重申，未來將推動侯康貸青年購屋免頭款，由政府做後盾幫助年輕族群，他未來也會在當選總統一年內成立「體育及青年發展部」，增加預算編列，擴充專業人力，讓青年事務以及體育發展，可以透過跨部會的合作和中央的政策指引，成為台灣的重要發展方向。

侯友宜指出，現在年輕⼈買不起房，是因為頭期款都存不到，⼗年以後，房價又不知道漲多少，現在的新青安貸款沒有年齡限制、沒有排富、沒有首購、沒有限制轉售等缺失，侯康貸有5⼤條件，包含40歲以下青年⼈且無信用重⼤瑕疵者，及排富、限首購、轉售限制(閉鎖期最⾼⼗年)、⼀⽣⼀次等規定。

國小曾經是棒球隊捕手的侯友宜，在受訪時也提到了體育發展對於國家的重要。他強調，為了讓台灣的體育專業人才，包括運動員、教練、以及運動產業，能有更完整的規劃和長遠發展，承諾會在當選總統一年內，成立「體育及青年發展部」。

侯友宜說，他不只是將目前的體育署升格，更會結合目前分屬不同部會間的青年事務工作，提高到部會層級，增加預算編列，擴充專業人力，讓青年事務以及體育發展，可以透過跨部會的合作和中央的政策指引，成為台灣的重要發展方向。

「決戰2024 台灣⼤未來」侯友宜專訪，將在明天（12/26周二） 台視新聞台 20:00 ，以及本周六12/30 台視無線台 11:00完整播出。