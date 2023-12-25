分析／侯友宜「第9局」擦出逆轉火花？　得抓中間票擺脫民調膠著

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數19天，藍軍總教練朱立倫一聲令下，國民黨全力衝刺「第九局」逆轉勝。儘管藍軍基本盤歸隊幫助侯康配「超柯趕賴」，但支持者熱度仍不比4年前韓流，青年及中間選票亦有努力空間。如今時間已經不等人，九局下半已是最後機會，唯有用力揮大棒才能把對手一棒擊沈。

進入大選最後衝刺階段，日前凱道造勢上，國民黨主席朱立倫向支持者喊話，「過去一個月來，第八局戰得非常好，侯康配從落後到打平，第九局就從凱道開始，一定能逆轉勝」。正所謂鑑往知來，過去一個月之所以從落後到打平，關鍵在於君悅分手擂台、趙少康任副手以及韓國瑜任不分區龍頭，三管齊下號召藍營基本盤；接下來要拼逆轉勝，也必須在既有基礎上繼往開來。

從23日的凱道造勢觀察，不少經歷過4年前總統選戰的黨內人士坦言，熱度還不足以跟當年韓流旋風相比；因此從民調來看，藍營基本盤雖有將近9成歸隊，但這只是在家接民調電話的歸隊，距離當年扶老攜幼、搭機返國的熱潮，其實仍有努力空間。為此，趙少康要求韓國瑜號召韓粉歸隊，今更幫韓轉述，「沒歸隊的都不是真韓粉」；朱立倫也喊話，海內外所有的好朋友都回來投票，團結努力爭取每一張選票，就是要把投票率催出來。

除了要催出基本盤的熱度與投票率，跨出同溫層爭取青年、中間選票也是逆轉勝的不二法門。對於獲取青年的認同，侯友宜提出「免頭期款侯康貸」、「學貸免利息」等政見；趙少康也頻頻進入校園與青年直球對決；侯競辦亦推出Rap版競選廣告，爭取青年共鳴。

至於中間選票，由於這些選民較為中立理性，且本來就沒有特定黨派或政治傾向，所以光只是訴諸政黨輪替或藍綠對決，未必能投其所好；必須努力把握政見會、辯論會「道己之長」，闡述政策、理念與方法，說服他們相信侯康配可以做得比民進黨更好。尤其在經濟方面，這是國民黨過去的強項，也是中間選民最看重的議題，例如前總統馬英九當年開出「633」政見，就吸引許多中間選票；因此侯友宜不妨參考，對經濟成長率、失業率及平均國民所得，做出具體承諾。

選戰進入關鍵時刻，選民要的是一個簡潔有力的支持理由與記憶點，一如當年馬英九的「633」，也如4年前韓國瑜的「台灣安全、人民有錢」；如今侯康配雖已使藍營基本盤歸隊，但距離第九局逆轉勝仍少了那麼一點火花。無論如何，現在都已進到九局下半最後機會，用力揮大棒才有可能把對手一棒擊沈。