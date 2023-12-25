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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

閉關磨練整天！柯文哲明政見會聚焦3議題　不排除「主動攻擊」藍綠

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲練習第二場政見發表會。（圖／記者袁茵翻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲練習第二場政見發表會。（圖／記者袁茵翻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選將於明年1月13日登場，中選會規劃舉辦3場總統政見發表會，第二場預計在明（26日）下午2時登場；民眾黨總統候選人柯文哲在首場政見發表會時，一改過往「大砲性格」，專注闡述政見，反倒是藍綠互攻引發外界熱議。面對26日政見會的主題，柯文哲將聚焦在經濟、文化、教育，但也不排除向對手「主動攻擊」。

第二場總統政見發表會預計在26日下午2時於中視登場，流程共計100分鐘，共分成3輪，每輪每人10分鐘。公辦政見發表會雖然沒有交叉詰問環節，但因為候選人各有三輪發言機會，所以雖無辯論之名，通常也會有辯論之實。上週20日登場的首場政見發表會，國民黨總統候選人侯友宜一上場便猛攻民進黨候選人賴清德的台獨立場，而賴清德也不甘示弱左右開攻，狂打藍白。

反倒是過去幾乎每場公開活動都「砲火猛烈」的柯文哲，在首場政見會上僅專注闡述「國家治理、財政紀律、居住正義」政策，完全不搭理賴清德的攻擊，表現中規中矩。柯文哲當時受訪時說，這就是個典型的例子，藍綠永遠在罵來罵去，對台灣現在面對的問題有什麼好處？

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲練習第二場政見發表會。（圖／記者袁茵翻攝）

面對26日將到來的第二場政見發表會，柯文哲今（25日）沒有公開行程，整天閉關練習第二場政見發表會，不但中午練一次，晚上還繼續接著開會討論。

針對目前準備了哪些議題要向民眾說明？柯文哲競選辦公室發言人陳智菡25日表示，政見會主題都會環繞人民相關議題，包括「經濟、文化、教育」等，除了要用民眾有感的方式訴說政見之外，還會提出很多相對應的數據。

陳智菡提及，因為政見會之後，行政院或政府部門會帶頭發布一些假的消息，例如柯文哲曾在首場政見會中提到，應該要提高資安保護、數位治理，並稱數發部一年預算高達200億元，結果數發部卻用新聞稿帶頭造假，又或是柯提出很多政見時，國發會或行政院都會帶頭反駁，「我們會提出更加具體的數據證明，現在經濟狀況或教育亂象都亟待解決。」

至於首場政見會中，賴侯都有反擊或質疑對手，這次柯文哲會不會加入類似攻勢？陳智菡直言「當然不排除。」柯文哲反應速度非常快，重點還是希望大家更能了解政策，並於有限時間的分配上，「不排除會有一些時間來做主動式攻擊」。

由於近期新竹農地被綠營圍剿，藉此護航賴清德老家違建爭議，會不會將此2題放入攻勢？陳智菡說，目前沒特別聚焦在這2塊，仍希望政見會有更多時間討論政策，「太多口水議題，我們不會放在裡面」。

而侯友宜先前策略為「忽略柯文哲」，柯營是否也要採取「忽略侯友宜」態度，或仍會採攻擊、對抗侯友宜戰略？陳智菡強調，還是希望聚焦政策內容，可惜侯友宜在第一場政見會當中，比較多是攻擊，似乎沒提出相應的政見，幾乎都是在會後受訪時才提出，且儘管政見發表會中提到成立特偵組也「草草帶過」，「所以政見部分很難跟侯友宜有聚焦」。

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲練習第二場政見發表會。（圖／記者袁茵翻攝）

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