蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

▲蔣萬安台北市市長就職周年記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安12月25日就職滿一年，並於大巨蛋舉辦週年記者會，以分享以市府基層為主角的「溫度」、「魄力」、「決心」等3個故事，來回顧施政第一年的歷程。而台北市政府法務局回顧過去1年推動夜間法律諮詢，從服務市民、解決問題之角度出發，持續當市民強大法律後盾，在維護市民消費環境與安全，成效斐然。

台北市政府法務局表示，為實踐蔣萬安「服務型政府」的精神，配合市民下班餘裕時間，就近提供便利、信賴的法律諮詢服務，法務局自今年4月11日起開設「夜間法律諮詢」，讓市民可利用下班餘裕時間解決其法律疑問難題，截至11月止，已提供諮詢服務計33場191人次。

北市法務局提及，在基泰大直建築物倒塌事件發生隔日，法務局立刻召集律師團，前往受災住戶安置之飯店及現場指揮所，對受災住戶提供法律諮詢服務，後續並協助、補助受災住戶向法院聲請財產保全假扣押程序。

法務局指出，除了提供任務型律師諮詢服務外，在基泰大直事件中，法務局估算北市府因此產生之鑑定費、工程費、道路毀損及受災住戶安置等費用，在第一時間內向台北地方法院遞狀聲請假扣押，並要求基泰建設提撥一億元支應受災住戶損害賠償費用。

法務局稱，後續並協助北市府都市發展局訂定「台北市政府都市發展局大直街九十四項保管金專戶存款收支管理運用作業要點」，並籌組財損評估小組，協助審認受災住戶之增加生活需要費用、財產損害賠償之申請，並就購買基泰建設公司預售屋之消費者，指派專責窗口，提供消費疑義諮詢，協助預售屋解約事宜。

在市民消費權益部分，法務局回顧道，今年蔣萬安數度親自主持消費者保護委員會，極度重視消費民生議題，在「進口蛋流向引發民眾疑慮」事件，關注掌握轄內蛋品查核及裁處進度。

法務局說，面對「美式賣場好市多冷凍綜合莓Ａ型肝炎病毒汙染爭議」，指示法務局針對退費機制及補償方案要求業者主動積極辦理，要求業者全額負擔醫療費用，由消保官全力協助市民爭取權益；台北溫泉季前夕也積極查獲違規業者販售「違規溫泉湯券」並要求下架；在「訂房平台Agoda及台北君悅酒店價格異常事件」積極協調跨國業者依我國法規履約，維護消費者權益。