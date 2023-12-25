挑大巨蛋辦週年記者會！蔣萬安盼「泰勒絲來開唱」　再曝明生日願望

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安今12月25日就職滿一年，他於大巨蛋舉辦週年記者會，以分享以市府基層為主角的「溫度」、「魄力」、「決心」等3個故事，來回顧施政第一年的歷程；由於26日為蔣萬安生日，蔣透露自己的願望是一家五口坐下來簡單吃麵聊天，但同時也有個人的小小心願，希望美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）能來大巨蛋開唱。

▲蔣萬安台北市市長就職周年記者會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

蔣萬安25日於台北大巨蛋舉辦「台北隊就職週年記者會」，並且於致詞時分享3個故事，第一關於臨托、好孕專車等政策推動過程中，托育中心的基層同仁，如何為市民的家庭提供臨托的支持，讓帶孩子的父母能有喘息、充電的時刻；同時也有資訊局的同仁，以自身懷孕經驗出發，提供了好孕專車功能與介面的優化建議。

蔣萬安提及第2個故事為基泰大直案，在9月7日塌陷的當天晚上，他與副市長李四川、無數警消同仁、區里長、民代在得知的第一時間全速趕往當地，居民撤離的過程中卻有一隻花貓「阿花」困在樓中，而在動物救援隊、消防局等許多同仁全力搶救下，3天後順利的讓「阿花」被平安救出。

蔣萬安分享的第3個故事，也就是市府上下同心，要在一年內完工啟用大巨蛋的決心，大巨蛋籌備處與所有市府同仁及夥伴的堅持與努力才得以成功。

而蔣萬安也提出台北市3項願景，要打造台北成為安全之都、運動之都與未來之都，並宣布明年就是台北市的「交通安全年」，要求原本5年的「行人安全友善計畫」將加速在3年完成，讓台北真正成為國際一流的安全之都；而明年也將推動「運動中心2.0」，推動新生、克強、七虎、育成等等運動中心陸續動工，讓運動的基因向下扎根。

蔣萬安說，台北會是個未來之都，他與市府團隊也致力於打造台北成為創業者友善城市，以及人工智慧驅動的智慧城市，同時也在台北教育政策白皮書的創新學，成功推出全台首創的酷AI學習診斷系統、發表全國唯一量子電腦教材，預計明年將成立的青年局，也會設立全台獨創的國際發展科。

但特別的是，只見台北市政府依照過往慣例，提前先給媒體的新聞稿中，在大巨蛋段落出現了一句「他（蔣萬安）個人也期待能邀請泰勒絲（Taylor Swift）等海內外巨星的蒞臨」，但蔣萬安本人並未唸出來。

被問到是否個人期望泰勒絲到大巨蛋開演場會，以及接下來是否有其他大咖的海內外藝人可望來大巨蛋？蔣萬安表示，大巨蛋絕對是以舉辦運動賽事為主，當然未來只要是舉辦各項活動，包括演唱會，都會依照相關規定來進行，「當然以我個人私心來講，非常期待泰勒絲能來大巨蛋，我想這也是很多市民朋友、台灣民眾跟歌迷共同期待。」

蔣萬安提及，無論如何都會持續搜集各方意見，因為自己14年前曾在美國看過泰勒絲演唱會，當時泰勒絲還是鄉村歌手，現在已經是全球爆紅的巨星，「如果能邀請她來，我們也非常樂觀其成，所以這是我個人小小的心願。」

另外，由於12月26日為蔣萬安的生日，被問到生日願望為何？蔣萬安笑說，自己期待有一點點時間可以陪妻子石舫亘與三寶蔣得正，好好簡單吃頓飯，也許可以在家裡面，一家五口坐下來簡單吃麵聊天，「至少讓我關心一下我大兒子最近課業如何，跟他聊聊、交換一下意見，我就很滿足。」