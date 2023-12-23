送就職週年禮包！蔣萬安推抽獎活動　邀請市民分享台北最美的角落

▲台北市長蔣萬安辦抽獎活動，推出「就職週年禮包」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

實習記者石嘉豪／台北報導

為迎接即將到來的縣市首長就職週年，台北市長蔣萬安今（23日）在臉書公布，將舉辦抽獎活動，若市民朋友在活動貼文留言分享「台北最美角落」，將有機會獲得台北市立動物園黑白熊雙層玻璃杯、台北大巨蛋首發紀念悠遊卡等6項好禮。

12月25日為本屆縣市首長就職週年日，蔣萬安表示，這一年下來，有些事情正默默開始、有些改變正悄悄發生。並詢問市民，在日常的每一分、每一秒，每一步一腳印之間，是否曾駐足停留，發掘過心目中「台北最美的角落」？

蔣萬安舉例，所謂最美的角落，也許是等待32年正式啟用的台北大巨蛋；也許是隱藏在繁華市井中幽靜的糶米古道；也許是獲選為全球最酷的40個街區的中山區；也許是為守護行人安全而抹上的彩色標記行穿線；也許是小孩、毛孩盡情放電的共融式公園、狗公園等。

此外，蔣萬安進一步邀請市民，在留言處附上照片與說明，和他分享心目中「台北最美的角落」，就有機會抽到「就職週年禮包」，總計會抽出10名幸運兒。

蔣萬安表示，自己也想和市民一起欣賞市民眼中台北的美，可以的話，想請市民跟他說說在這裡發生的有趣故事。

本活動從即日起至12月26日截止，只要追蹤「蔣萬安」、「Humans of Taipei 我是台北人」的粉絲專頁，並在活動貼文留言處上傳自己心目中「台北最美的角落」照片及說明，就有機會獲得內含台北市立動物園黑白熊雙層玻璃杯、一週年紀念摺書燈、產發局輔導商家的熱紅酒、一週年紀念購物袋、工務局好運小金鏟，以及台北大巨蛋首發紀念悠遊卡等6項好禮。