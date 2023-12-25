獲國內外媒體認證最安全都市　台北市警局將投入AI科技執法



▲台北市長蔣萬安偕北市警局長張榮興（右2）共同揭牌市警局數位科技戰情中心成立。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市長蔣萬安一年台北市治安成績單出爐！北市警局25日發布新聞指出：北市長蔣萬安力挺警察局打擊不法，台北市警局在治安維護工作上持續精進。市長就任一年來，北市治安在國際網站評比部分，知名統計網Ranking Royals 2023年「世界最安全城市」排行榜，台北市在全世界424城市中獲第4名；全球犯罪指數的資料庫網站「Numbeo」之「安全／犯罪指數」評比，在全球416個城市中，更獲得第3名殊榮。

台北市治安情況，也獲國內《天下雜誌》2023年施政力調查，北市在「犯罪指標案件破獲率」獲評第1名，《遠見雜誌》2023年施政滿意度調查「無論晝夜都安全的城市」部分，北市亦獲全國第1名。

台北市警局在內政部警政署各項治安工作評比亦表現亮眼，112年全般刑案、暴力犯罪、竊盜犯罪破獲率均為六都第1名，在防制幫派、查緝毒品、打擊詐欺、識詐宣導、攔阻詐騙金額等成效卓著，台北市警局均獲內政部警政署評比六都第1名的佳績。

在交通方面，台北市每10萬口人A1交通事故死亡人數2.27人，為六都最低，警察局配合市府「人本交通」理念，加強「通暢行人環境」、「確保路口行人安全」重點執法，2023年1-11月行人安全重點執法件數較去年同期增加68.72%，行人事故死傷人數明顯減少。警方也因應2024年「北市交通安全年」市警局配合市府「行人安全友善計畫」警方將全力維護行人安全，建構市民友善通行的安全交通環境。

另外包含今年3月在市長蔣萬安揭牌，北市警局成立「數位科技戰情中心」正式啟用，宣示台北市大幅提升「科技警政」科技執法量能，未來本市除持續打擊黑道幫派、詐騙、毒品等不法外，並將強化科技偵查量能、跨域合作攔阻詐騙及建置AI智慧巡邏系統等科技精進措施，提升員警打擊犯罪能量。

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