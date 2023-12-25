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社會 社會焦點 保障人權

獲國內外媒體認證最安全都市　台北市警局將投入AI科技執法

▲台北市長蔣萬安偕北市警局長張榮興共同揭牌市警局數位科技戰情中心成立。（圖／記者張君豪翻攝）
▲台北市長蔣萬安偕北市警局長張榮興（右2）共同揭牌市警局數位科技戰情中心成立。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市長蔣萬安一年台北市治安成績單出爐！北市警局25日發布新聞指出：北市長蔣萬安力挺警察局打擊不法，台北市警局在治安維護工作上持續精進。市長就任一年來，北市治安在國際網站評比部分，知名統計網Ranking Royals 2023年「世界最安全城市」排行榜，台北市在全世界424城市中獲第4名；全球犯罪指數的資料庫網站「Numbeo」之「安全／犯罪指數」評比，在全球416個城市中，更獲得第3名殊榮。

台北市治安情況，也獲國內《天下雜誌》2023年施政力調查，北市在「犯罪指標案件破獲率」獲評第1名，《遠見雜誌》2023年施政滿意度調查「無論晝夜都安全的城市」部分，北市亦獲全國第1名。

▲台北市長蔣萬安偕北市警局長張榮興共同揭牌市警局數位科技戰情中心成立。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局在內政部警政署各項治安工作評比亦表現亮眼，112年全般刑案、暴力犯罪、竊盜犯罪破獲率均為六都第1名，在防制幫派、查緝毒品、打擊詐欺、識詐宣導、攔阻詐騙金額等成效卓著，台北市警局均獲內政部警政署評比六都第1名的佳績。

在交通方面，台北市每10萬口人A1交通事故死亡人數2.27人，為六都最低，警察局配合市府「人本交通」理念，加強「通暢行人環境」、「確保路口行人安全」重點執法，2023年1-11月行人安全重點執法件數較去年同期增加68.72%，行人事故死傷人數明顯減少。警方也因應2024年「北市交通安全年」市警局配合市府「行人安全友善計畫」警方將全力維護行人安全，建構市民友善通行的安全交通環境。

另外包含今年3月在市長蔣萬安揭牌，北市警局成立「數位科技戰情中心」正式啟用，宣示台北市大幅提升「科技警政」科技執法量能，未來本市除持續打擊黑道幫派、詐騙、毒品等不法外，並將強化科技偵查量能、跨域合作攔阻詐騙及建置AI智慧巡邏系統等科技精進措施，提升員警打擊犯罪能量。

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