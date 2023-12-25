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國三生遭割頸又刺胸命危！他幫女同學出頭…竟預藏彈簧刀行凶

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲新北市國三生持彈簧刀割傷同學。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市某高中附設國中部25日中午12時23分左右，發生一起傷人案！據了解，事發原因為一名男同學幫女同學出頭，持刀割傷另名同年級男學生頸部，造成該名男學生大量失血，當場失去呼吸心跳，所幸經緊急送醫搶救後，目前已恢復生命跡象，被送入開刀房開刀。事件發生後，一度傳出男同學是持美工刀傷人，事後經警消確認，犯案刀具為彈簧刀。

據了解，就讀新北某高中附設國中部的15歲國三男學生A，中午休息時間發現，一名其他班級的女同學到班上找另名女同學，男學生A認為他班學生不應該進入教室內，就怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，並要求對方離開教室，該名女同學憤而甩教室門轉頭離去，並找另名國三男同學B前來理論。

據悉，男同學B聽到女同學哭訴後，憤而持預藏彈簧刀找男學生A理論，進入教室後，2人爆發口角，男同學B拿出彈簧刀朝男學生A頸部、胸口猛刺，造成2處刺傷。

班級導師發現後立即報警處理，警消人員獲報到場，發現男學生A已無生命跡象，緊急包紮止血，將人送醫救治。院方則是安裝葉克膜搶救，目前男學生A已恢復呼吸心跳，被送進開刀房開刀中。

整起案件警方依傷害罪偵辦中，至於詳細整起事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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