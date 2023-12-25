「凱旋苑」漲價是市場機制？　林俊憲轟：漲的是學生們的買命錢

▲侯友宜。（圖／記者吳奕靖攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」，因高額租金被綠營批「一坪租金比101還貴」；國民黨副總統趙少康則聲援，又沒強迫非租不可，都是市場機制。對此，民進黨立委林俊憲今日開轟，學生們真的有選擇嗎？難道他以為是房間多豪華大家搶著租嗎？絕對不是，學生們是在買安全，提高的不是租金，而是他們的買命錢。

林俊憲25日在臉書發文表示，最近侯友宜的「剝皮寮宿舍凱旋苑」又引起討論，連「不爽不要租」這種言論都出來了，質疑「學生們真的有選擇嗎？」林俊憲說，5年前侯友宜的「大群館」是他踢爆的，後來才改名凱旋苑，因此他對那附近有些了解，解釋給其他地方的朋友聽，就知道這種坐地起價的行為有多惡質。

林俊憲透露，凱旋苑的租客幾乎全都是文化大學的學生，而文化大學就在陽明山的半山腰上，只有一條仰德大道通往山下，不是從捷運站坐40分鐘的公車上山，就是得自己騎車。而仰德大道是台北有名的「死亡公路」，山路急彎事故頻傳，塞車都只是小事情，重點是「危險」，所以文大的學生甚至家長，無論如何都盡可能想租在學校周邊，免去每日上下山的危險和辛苦。

「學生們真的有選擇嗎？你以為學生們有選擇？但侯友宜漲的是學生們的買命錢。」林俊憲認為，這裡不像其他學校附近的租房，特殊的地理環境，導致學生們只能在冒著危險通勤與侯友宜的「剝皮寮」之間二選一。他開轟，請侯友宜拿出凱旋苑的出租數字給大家看，是不是永遠都接近滿租？難道他以為是房間多豪華大家搶著租嗎？絕對不是，學生們是在買安全，提高的不是租金，而是他們的買命錢。

林俊憲更批評，侯友宜想把漲租推給代管業者也很可笑，因為5年前爆料大群館租約的正是他，而他記得很清楚，上面就已經寫了每年「應」調漲5%，這種坐地起價剝削學生的行為，早在侯友宜自己與文大簽約的時期就開始，現在頂多是更誇張而已。

林俊憲表示，出租房屋給學生住，本來可以是好事一樁，要是侯友宜的凱旋苑在市中心的地點，要怎麼漲沒人會有意見，那就真的是市場機制，多的是選擇。但凱旋苑敢調高租金的前提，來自於它可以讓學生免於交通危險，而不是內部設備本身有多豪華，連這種錢都在賺，痛批「有沒有一點良心？問問自己吧！」