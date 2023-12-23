女強人日灌1瓶紅酒助眠...結果更糟　醫師曝「這時刻」清醒機率增

▲一名婦人因為工作、家庭兩頭燒，習慣睡前喝酒助眠，未料越喝越糟。（示意圖／路透社）



記者游瓊華／台中報導

許多人習慣睡前喝一杯酒助眠，但當心越喝越糟！一位46歲職場女強人工作和家庭兩頭燒頻頻失眠，習慣喝紅酒助眠，未料越喝越多，睡前要喝下一整瓶紅酒才能入睡，凌晨醒來卻又睡不著。澄清醫院中港院區身心門診醫師林靖容警告，依賴酒精入睡，會改變睡眠結構，縮短深層睡眠的時間，後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，適得其反。

林靖容表示，這位病患把喝紅酒當做助眠入睡解方，已是十幾年來的習慣，剛開始喝時只喝一杯紅酒，後來越喝越多，紅酒乾脆整箱買回家，每天要喝上一整瓶才能入睡，甚至被先生像「酒鬼」，但自己不喝失眠，喝了凌晨醒來也失眠，遂到澄清醫院身心門診求助。

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▲澄清醫院中港院區身心門診醫師林靖容提醒，依賴酒精入睡，會改變睡眠結構，縮短深層睡眠的時間。（圖／中港澄清醫院提供）



林靖容指出，酒精其實是中樞神經抑制劑，飲酒確實可以縮短入睡時間，讓人誤以為喝酒可以幫助睡眠，但其實酒精的助眠效果非常短暫，在後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，醒來又失眠，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。

經身心診談後，林靖容診斷該病患因長期失眠及壓力，已出現憂鬱和焦慮症狀，林靖容要求不能再喝酒助眠，改為適當劑量藥物調整情緒及睡眠，從生理和心理緩解她的酒精依賴，三個月後，病患不但戒除酒精，白天的情緒和專注力也有所改善。

林靖容也提醒民眾，不要深信睡前喝酒可以幫助睡眠、解決失眠，失眠的原因很多，包括偶發性失眠、精神壓力、身體疾病、服用藥物等，喝酒無法解決失眠問題，應及早求醫，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。