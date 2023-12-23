靈廟土地公籤詩給「凶兆」年輕車手鐵齒照樣取款　果然被逮

▲南寮福安宮土地公籤詩暗示他凶兆，提到「外出，不可」，蠢車手不信取款遭逮。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

土地公的話要聽！一名21歲張姓男子及同夥鄭姓男子年紀輕輕不務正業，反當詐騙集團車手，日前取款時遭埋伏警方逮捕。令人傻眼的是，警方在張姓車手身上搜出1張紅色籤詩，是張男事前跑到知名關子嶺南寮福安宮「擲杯」求回來的，籤詩中明白寫到「富貴由命天註定，心高必然誤君期」，張男還是執迷不悟跑去當車手，反被逮吃牢飯。

▲張男供稱自己近來衰事連連，所以拜拜求籤想改運。（圖／民眾提供）



張男供稱，因自覺最近運勢不順，闖紅燈遭開單、輪胎又破胎，所以便前往土地公廟拜拜，祈求轉運大賺一筆。但籤詩中明白指出，「富貴由命天註定，心高必然誤君期」，且還提到「外出，不可」，但張男想賺錢想瘋了，一犯案就被抓，只能後悔沒有聽從神明指示「歹路母湯行」。

▲詐騙集團假冒投顧專員，以投資為名騙取被害人信任，並要求交付60萬元購買股票。（圖／民眾提供）



警方調查，詐騙集團假冒投顧專員，以投資為名騙取被害人信任，並要求交付60萬元購買股票，警方在收到銀行報案後立即組成專案小組至現場埋伏，在張男及鄭男出現後一擁而上，順利將人逮捕上銬，並查扣犯罪工具及證物，訊後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

24歲的張姓被害人告訴警方，因加入投資群組，時常看到成員的「獲利」表現，便一時心癢難耐，照著「投資專員」指示操作股票申購，沒想到對方告知「新手運爆棚」一次抽中多檔熱門股票，僅需補足交割款60萬元就可獲利，遂前往銀行提款準備面交，所幸在行員提醒下發現是詐騙手法，並配合警方逮捕取款車手。

警方呼籲，詐騙集團常利用民眾投機、好奇等人性弱點誘使民眾受騙，損失大量金錢，甚至遭詐騙集團吸收擔任車手，成為詐騙集團共犯，倘民眾接獲可疑、簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。