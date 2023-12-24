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馬光醫療網首家彰化分院揭幕　許名鈞院長回鄉服務實現夢想

▲「彰化馬光中醫診所不僅是幫助許名鈞院長完成回鄉服務的夢想，同時也是馬光醫療網北上進軍的第一間院所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「彰化馬光中醫診所不僅是幫助許名鈞院長完成回鄉服務的夢想，同時也是馬光醫療網北上進軍的第一間院所。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／彰化報導

入冬後許多呼吸道傳染病活躍，近期中醫扮演著舉足輕重的角色，為了能夠照護到更多區域的患者，馬光醫療網首次跨越濁水溪成立「彰化馬光中醫診所」。彰化馬光中醫的許名鈞院長即為彰化子弟，特別將馬光中醫獨有的CRM顧客關係管理部門及全預約制帶入，讓彰化鄉親可以直接體驗。

彰化馬光中醫的許名鈞院長在馬光醫療網服務多年後，一直希望能有機會可以將所學的醫療專長回饋鄉里，並且將馬光醫療網「患者至上」的優良文化帶進家鄉，因此特別與馬光醫療網黃福祥執行長爭取，希望能夠將北上展店的第一間店，選址在彰化地區，讓他可以完成回鄉看診的願望。

▲「彰化馬光中醫診所不僅是幫助許名鈞院長完成回鄉服務的夢想，同時也是馬光醫療網北上進軍的第一間院所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化馬光中醫的許名鈞院長在馬光醫療網服務多年後，一直希望能有機會可以將所學的醫療專長回饋鄉里，並且將馬光醫療網「患者至上」的優良文化帶進家鄉。（圖／記者游瓊華翻攝）

如此想法深深感動了黃福祥執行長，也為了能讓更多民眾能感受到馬光中醫的與眾不同，經過長達半年以上的籌備期，終於在今年年底成立台南以北的第一間院所，黃福祥執行長表示「彰化馬光中醫診所不僅是幫助許名鈞院長完成回鄉服務的夢想，同時也是馬光醫療網北上進軍的第一間院所，我們要將馬光的好、馬光的不一樣，傳達給所有台灣民眾。

秉持馬光醫療網的優良文化「堅持專業、照顧患者、善待員工、誠實正直」，經由彰化馬光中醫帶進彰化地區，所有的院所同仁，都在上診前都會接受長達一個月的職前訓練，務必講求一開業即達到馬光醫療網的服務水準。「彰化馬光中醫診所」延續馬光醫療網獨有的CRM顧客關係管理部門，以關懷、溫暖的服務，貼近患者傾聽患者需求，以溫暖微笑化解看診的不安以及陌生感，實現馬光中醫不只醫病也要醫心的醫療文化。

▲「彰化馬光中醫診所不僅是幫助許名鈞院長完成回鄉服務的夢想，同時也是馬光醫療網北上進軍的第一間院所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲開幕骨質密度檢測，全面照護患者們的健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

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