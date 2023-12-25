爆韓國瑜稱「沒歸隊的都假韓粉」　趙少康笑「侯韓心結」早解了

▲羅智強反貪腐戶外開講25日中午在大安區瑠公公園舉行，趙少康出席一起開講。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜遭爆23日在凱道造勢時，上台握手時竟跳過前高雄市長韓國瑜，而去握台北市長蔣萬安的手，外界認為，此舉顯示兩人4年前總統大選心結未解所以才不演了。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（25）日受訪表示，心結早就解了啦！並透露，韓國瑜也說，大部分韓粉都歸隊了，沒歸隊的都不是真韓粉，原來也是罵韓的，才突然搖身一變成韓粉，「結果現在又開始罵韓國瑜，都是假韓粉啦！」

趙少康今日上午參加立委候選人羅智強街講活動，會前受訪被「侯韓心結」未解？趙少康笑說，多大的人，哪有心結不心結，早就解了啦！韓國瑜也是不分區第一名，國民黨現在是史無前例的團結。

不過趙少康也透露，韓國瑜曾說，大部分韓粉都歸隊了，沒歸隊的都不是真韓粉，原來也是罵他的，才突然搖身一變成韓粉，結果現在又開始罵他，都是假韓粉，「總之，知道要分化時就不要被分化了！」

至於侯友宜真否略過韓國瑜直握蔣萬的手？趙少康說，那天人太多沒注意，光是大進場就費九牛二虎之力，一直問黨主席朱立倫什麼時候才走到，結果才走不到一半，「韓國瑜本來還想把直播主都帶上台，但台上還有其他人因此不方便，希望之後還有機會一起亮相，直播主也能呼籲支持者支持韓國瑜、支持侯友宜！」

不過國民黨新北市議員江怡臻今受訪時表示，凱道造勢，侯友宜一上台就先跟台中市長盧秀燕握手，接著就與韓國瑜握手致意，駁斥外界不實傳言。