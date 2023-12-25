凱旋苑每坪租金是周邊2至3倍　趙少康：又沒強迫學生非租不可

▲羅智強反貪腐戶外開講25日中午在大安區瑠公公園舉行，趙少康出席一起開講。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」高額租金被綠營批「一坪租金比101還貴」；政治評論員李正皓則指出，文化大學附近類似套房，每坪租金約1055至1600元，凱旋苑每坪租金3090元，是附近相同學生套房租金的2至3倍。對此，國民黨副總統趙少康今（25）日受訪表示，又沒強迫非租不可，都是市場機制，學生可以兩個人一間啊！不是非得一個人住一間。

趙少康今日中午參加大安區立委候選人羅智強街講活動，會前受訪被問到侯友宜「凱旋苑」高租金引發爭議，趙少康表示，侯友宜第一次出來選新北市長時就被民進黨追打過了，當時是侯太太自己跟文化大學訂的約，當成文大的宿舍，那時一個月房租是三千，四人一間，但後來民進黨一直追打，才導致文大解約，後來又跟新壽公司訂約，改成一個人一間還是兩個人一間。

趙少康進一步指出，那四人一間跟兩人一間當然價格就有差，現在也是民間的房子了，因應陸生減少，文化大學現在學生也不多，以前不容易租到宿舍，「現在租房比較容易了啦！又沒強迫非租不可，都是市場機制，可以兩個人一間啊！不一定一個人住一間」。

趙少康強調，請民進黨總統候選人賴清德搞清楚，他萬里老家是違法的，侯友宜太太的土地是合法的，怎能相提並論，黑白不分真的很可惡。

至於賴清德老家違建爭議持續延燒，遭新北市府判定為92年後新建建物，趙少康說，房屋當然可能沒兩百多坪，但土地權狀有，旁邊都還鳥語花香，他們是說查不到房屋建號，因此從某個角度看他就是違章建築，原來工寮也不長這樣，「新北市府都判定是違建了，就是違建啊！」